calciomercato.napoli

(Di domenica 8 dicembre 2019) Halaand è una soluzionepossibile, a riferirlo è Gianluca Di. Giuntoli lo segue, ma.. Attraverso il proprio sito web ufficiale, Gianluca Di, giornalista di Sky ed esperto di calcio, fa il punto della situazione su Halaand. Tra le righe si legge come il Napoli siainper la stella del Salisburgo. Si tratterebbe di un acquisto di qualità, che può essere completato versando circa 20 milioni agli austriaci. Obiettivo non impossibile quindi, ma sul giocatore la concorrenza è molto forte. A parte la solita Juventus, crescono le quotazioni per il Lipsia. Attualmente la società tedesca potrebbe trovarsi inposition essendo quella in cui l’attaccante norvegese potrebbe trovare maggiore spazio. Giuntoli è forte sul giocatore, ma anche in questo caso bisogna aspettare Quello che risulta alla nostra redazione è che comunque Giuntoli continui a ...

CalcioMercatoNA : Mercato, Di Marzio: ''#Napoli ancora in corsa per #Haaland''. Una squadra è in pole, ma ci risulta che #Giuntoli è… - Leeenos_ : @Oi_livio @Cloud_86 @Marzio_Martel Ragazzi ci sono modi e modi per una giornalista di portare l’intervistato sulla… - news24_napoli : Di Marzio: “Sono preoccupato, il Napoli sbanda. Mercato? A gennaio solo… -