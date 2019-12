Manovra | Renzi rivendica | “Abbiamo vinto noi” Conte non ci sta | “Non c’erano premi”

fanpage

(Di domenica 8 dicembre 2019) Botta e risposta tra il leader di Italia Viva, Matteo, e il presidente del Consiglio, Giuseppeil successo del suo partito sulla: "Abbiamonoi", scrive su Facebook. Mareplica piccato: "Non c'erano premi in palio. Non so cosa abbia, abbiamotutti".

MediasetTgcom24 : Intesa sulla Manovra: Renzi rivendica vittoria, ma Conte lo gela #manovra - DaCaiomauro : RT @serebellardinel: #Renzi il Bomba,profeta non lo è di certo!Non è riuscito nemmeno a profetizzare il proprio ritiro della politica eppur… - quotidianodirg : Manovra, Renzi: abbiamo vinto la battaglia delle tasse -