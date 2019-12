Zabaione | ricetta originale | calorie ed errori da evitare

gqitalia

(Di sabato 7 dicembre 2019), laenergetica per eccellenza, almeno secondo la tradizione popolare: si tratta infatti della classica merenda con cui, almeno fino agli Anni 60, le madri italiane hanno cresciuto generazioni di giovani convalescenti, «inappetenti» o presunti tali. Il motivo è chiaramente negli ingredienti dellostrepitosa a base di uova, zucchero e vino Marsala con cui si ottiene un dessert soffice, cremoso, calorico (circa 200 cal ogni 100 grammi) e dal buon contenuto di ferro. Di origini incerte, losarebbe nato - secondo alcune fonti - alla corte del Duca di Savoia Carlo Emanuele I, nel XVI secolo, anche se il primo scritto che descrive un dolce fatto con tuorli, zucchero e vino risale alrio di Bartolomeo Stefani, l’Arte di ben cucinare, pubblicato nella metà del Seicento. LadelloIngredienti ...

UnTemaAlGiorno : RT @StefaniaMotta_: R i c o r d i & R i c e t t a. #siFinisce x amare sempre le stesse cose! . È già passato qualche anno ma, certi amori n… - StefaniaMotta_ : R i c o r d i & R i c e t t a. #siFinisce x amare sempre le stesse cose! . È già passato qualche anno ma, certi amo… - indorifoodie : RT @trovaricetta: COPPE ALLO ZABAIONE Ricetta di @https://twitter.com/AttimiDolcezza qui: -