anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Freddo dal dischetto, astuto sulla punizione del poker, sublime nel liberare il sinistro che ha chiuso la partita. Nicolas, eroe per una notte ma leader ogni giorno. La scena è tutta per lui, come il pallone che si è portato a casa con fierezza. La sua prima tripletta assoluto è anche un sunto del potenziale espresso in. La geometria, la potenza, quel saper mantenere la calma nei momenti decisivi. In settimana il numero dieci giallorosso aveva aperto a tutti l’armadietto dei suoi pensieri. La serie A, il sogno di riportare al Vigorito top club e top player, quella promessa fatta al presidente. Parole seguite dai fatti (e che fatti) nella nebbiosa serata di ieri. “Mi sono proprio divertito“, ha detto subito dopo il fischio finale. E ci sono tutte le ragioni del mondo per credergli. Sesto gol ...

ItaliaViva : .@meb: Stiamo facendo il possibile per trovare un accordo e per fare in modo che che non entri in vigore una riform… - anteprima24 : ** #Viola, una stella sull'albero di Natale: la sua carriera in tre gol ** - d_granuzzo : @vikingmetal @VIOLA_MARTELLA Dovremo boicottarli sti tassisti. Che si diano una calmata. -