Valanga sulle Orobie | salvi tre alpinisti coinvolti ma uno è grave con trauma cranico

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tre scisono statida unaprecipitata nei pressi del passo Salmurano, al confine tra la province di Sondrio e Bergamo,alpi Orobiche. La massa di neve, caduta copiosa nelle settimana passate, ha avuto un fronte di circa 100 metri e si è staccata dal monte Valletto. Subito allertato il 118, sono state avviate le ricerche dei tre, dati per dispersi. Un primo alpinista è stato estratto poco dopo ed è stato trasferito con l’elicottero del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è giunto nel pomeriggio in codice rosso con un, ma senza problemi di ipotermia. I soccorritori hanno poi recuperato anche gli altri due: dei tre salvati, oltre a quello ricoverato, uno è illeso mentre il terzo è rimasto ferito nonmente ed è stato portato all’ospedale di Lecco. Le operazioni sono state rese complesse ...

