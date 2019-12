Manovra,Conte:vinto tutti,nessun premio

Renzi hasulla? "Non c'erain palio, non so cosa abbia, abbiamo. Così il premiera margine del forum Med-Dialogues. "Iv ha sicuramente dato un contributo, come tutte le altre forze politiche ma non tutte le sue richieste sono state accolte-ha aggiunto-Mi ritengo soddisfatto delle soluzioni ottenute".E sulla possibile risoluzione del M5S sul Mes: "Non sono preoccupato-dice-il confronto tra governo e Parlamento è il sale della democrazia".(Di sabato 7 dicembre 2019)