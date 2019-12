Joshua-Ruiz | Mondiale pesi massimi | le quote dei bookmakers per le scommesse Britannico

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Stasera (attorno alle ore 21.00) andrà in scena il match di boxe più atteso dell’anno: Anthonye Andysaliranno sul ring di Diriyah (Arabia Saudita) e si affronteranno per ilWBA, WBO, IBF, IBO dei. Si tratta di un’appassionante rivincita della contesa andata in scena lo scorso 1° giugno quando il messicano riuscì a sorpresa a sconfiggere ile a sfilargli le quattro corone della categoria regina, oggi il ribatezzato AJ proverà a rifarsi contro il rinominato Destroyer che vuole confermarsi sul trono del pianeta. SeguiJr. in diretta streaming su DAZN Isono molto chiari alla vigilia dell’evento, ledellesono molto nette: Andyè chiaramente sfavorito e una sua vittoria è data a 3.25 dai più importanti allibratori, il trionfo di Anthonyviene invece dato a 1.47 dunque il ...

