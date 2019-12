Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon dopo la scelta | “Abbiamo intenzione di andare a

nonsolo.tv

(Di sabato 7 dicembre 2019)innamorati e felici, ecco come hanno trascorso la prima nottelaSi torna a parlare diQuattrocioche e, coppia nata pochi giorni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Come procede la loro relazionela trasmissione? Ne hanno parlato in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista fa sapere lei estanno benissimo, si stanno vivendo giornogiorno. L’ex corteggiatore ha invece detto: “Sentiamo di aver bisogno l’uno dell’altra. È la prima volta che mi capita di aver voglia di passare tutto ll tempo con la mia ragazza, perché quando GiuIla non c’è è come se mi mancasse l’ossigeno.”lai due hanno subito fatto le presentazioni in famiglia, entrambi si sono sentiti subito accolti dalle ...

MastrotekPino : Uomini e Donne news 6-12-2019, la prima intervista di coppia a Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche - ChiccoseDOC : U&D: GIULIO RASELLI MESSO ALLE STRETTE DAL PRESSING DI GIOVANNA E GIULIA. LE DUBBIE RAGIONI DI VERONICA BURCHIELLI… - infoitcultura : Uomini e Donne, Daniele Schiavon dopo la scelta: la prima dedica d'amore per Giulia Quattrociocche -