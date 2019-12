romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio è tornato lenaers il governo questa mattina nuovo vertice di maggioranza sulla manovra per trovare in particolare un accordo sulla plastica che le premier Giuseppe Conte assicurato che il clima è buono tra le parti e c’è convergenza politica meno ottimista l’ex premier Matteo Renzi che ventila la possibilità di una crisi di governo alla camera intanto quest’oggi il voto finale al DL fisco sul quale ieri Laura ha confermato la fiducia all’esecutivo in premier conto intanto e respinto il piano di arcelormittal per la Silvia che vede 4700 esuberi i sindacati Fim Fiom e uilm prepara uno sciopero ad oltranza partire dal 9 dicembre il Consiglio dei Ministri invece approvato all’unanimitàddl delega presentato dal ministro della ...

OfficialASRoma : ?? Nicolò Zaniolo ha preso parte attiva a sei gol nelle ultime sei partite nelle competizioni europee con la Roma co… - corgiallorosso : Razzisti a chi? - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 10:10: romadailynews radiogiornale appuntamento con… -