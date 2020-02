TMW / Avanti con Pioli fino a fine stagione poi il cambio: c’è un’idea (Di venerdì 6 dicembre 2019) In casa Milan potrebbe esserci a fine stagione l’ennesimo ribaltone, ancora coinvolto l’allenatore. Dopo l’arrivo in estate di Marco Giampaolo, poi cambiato in corsa da Stefano Pioli tra i dirigenti rossoneri si starebbe già valutando un nuovo profilo. La società non sembra contenta del lavoro di Pioli, è mancata la scossa per far riparte un gruppo e l’obiettivo Europa sembra lontano. Dalle pagine di Tutto Mercato Web arriva però una nuova indiscrezione riguardo proprio un probabile cambio in panchina. Il Milan, infatti, starebbe valutando la posizione di Paulo Sousa per il campionato del prossimo anno. Non è un nome nuovo: sempre per TMW infatti Sousa sarebbe stato contattato prima di Pioli per subentrare a Giampaolo, ma la trattativa non si è poi conclusa. Dopo questi primi mesi di Pioli il nome sembra essere ritornato di moda a Milanello. L'articolo TMW / ... milanworld

