Quando i bianchi pretendono di spiegare ai neri cosa è razzismo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il titolone del Corriere dello Sport del 5 dicembre ha fatto scandalo, in Italia e nel mondo. Per chi non lo avesse visto, lo riassumiamo: le foto di Lukaku e Smalling, che si affronteranno oggi, è la scritta a caratteri cubitali “Black Friday”. Immediatamente sul web e il giorno dopo con un editoriale, il direttore della testata Ivan Zazzaroni, ha attaccato chi ha stigmatizzato quel titolo, creando un paradosso difficile da. Ci proviamo lo stesso, perché la vicenda del titolo del Corriere dello Sport è, secondo noi, un sintomo importante di quanto la cultura razzista sia insita nello sport e nella società italiana. Partiamo dall’analisi del testo. Due parole: Black Friday, venerdì nero. Il Black Friday è un giorno tradizionalmente, negli USA e oramai anche da noi, dedicato allo shopping. Si celebra il venerdì successivo al giorno del ringraziamento e dà ...

