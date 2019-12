Processo civile | cosa cambia con la riforma di Bonafede

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Eliminare tempi morti e udienze inutili. Questi i punti di partenza per ladeldel ministro della Giustizia, Alfonso. Il governo presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha infatti dato il via libera al disegno di legge di delega per rendere più snello ed efficiente ile per revisionare la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie., i punti fondamentali dellaRiduzione dei tempi del, con l’obbligo per il giudice di predisporre il calendario delle udienze e, per le parti, di depositare gli atti con modalità telematiche. Lainoltre prevede un ampliamento delle controversie per le quali risulta ora obbligatorio tentare la via di una risoluzione alternativa. È stato inoltre predisposto che anche ildavanti al giudice di pace avvenga ...

fattoquotidiano : Cambia il processo civile, “si passa da tre riti a uno”. Bonafede: “Riforma più attesa dal 90% dei cittadini”. Ora… - La7tv : #lariachetira @PieroSansonetti (Direttore Il Riformista): 'I ministri che hanno provato a intervenire sulla riforma… - Agenzia_Ansa : Cambia il processo civile, tempi dimezzati, più investimenti #giustizia #ANSA -