Pierre Mumber è una guida alpina | assolta

(Di venerdì 6 dicembre 2019)è unache lavora al confine tra Italia e Francia. Nel 2018 ha aiutato dei migranti in difficoltà a Briançon, un piccolo comune situato al confine italo-francese. Il 24 ottobre, il Tribunale penale di Gap (Hautes – Alpes) lo aveva condannato per “aver agevolato la fuga di 4 migranti nel gennaio 2018” in primo grado ad una pena detentiva sospesa di 3 mesi di reclusione per "favoreggiamento dell'ingresso illegale" di stranieri e "aiuto per (...) - Attualità / Immigrazione, Integrazione, No logo,

