notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La Polizia ha arrestato sei persone con l’accusa di aver commesso truffe con ledi, finendo per rubare oltre un milione di euro. Il gruppo, con base a Napoli, era attivo in tutta Italia. TruffadiIn base a quanto emerso nel corso delle indagini, le schede venivano rubate nei centri di smistamento e, una volta reperiti dati dell’intestatario e pin grazie alla tecnica del “”, i malviventi riuscivano a prelevare il denaro trasferendolo ai prestanome. Tecnica denominata, tale parola deriva dall’unione delle parole inglesi voice e phishing, A quanto pare erano le stesse vittime a fornire ai malviventi tutti i dati necessari per poter rubare i soldi. Le indagini erano già cominciate nel luglio 2018, in seguito alle segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine da parte di alcuni istituti di. Grazie al tracciamento ...

poliziadistato : Operazione Double Vishing #Poliziapostale Perugia #Repartoprevenzionecrimine Napoli e Commissariato Giugliano (Na)… - notizieit : Operazione double vishing: sgominata banda truffatori carte di credito - MarcoMassimili6 : RT @poliziadistato: Operazione Double Vishing #Poliziapostale Perugia #Repartoprevenzionecrimine Napoli e Commissariato Giugliano (Na) arre… -