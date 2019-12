Incidente su monopattino a Torino | giovane grave in ospedale

tg24.sky

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Al contrario di quanto riportato inizialmente, non sarebbe stata una manovra dell'autista di un pullman a provocare l'in cui è rimastomente ferito un 25enne alla guida in un, a. In base alle prime ricostruzioni, infatti, ilavrebbe sbattuto contro il portellone di un bus in sosta di una società di viaggi, aperto all'improvviso, probabilmente per un tentativo di furto. Secondo alcuni testimoni, dopo l'una persona è fuggita a piedi. A bordo del bus, senza passeggeri, c'era l'autista, che stava riposando. L'è avvenuto in via Borsellino all'angolo con via Nino Bixio, dove non è consentita la guida di monopattini.

