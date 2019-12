GAZZETTA – Ancelotti non sente più la fiducia Il Napoli è teso

calciomercato.napoli

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tensione alta, lo stallo pericolosissimo del. Il punto de Ladello Sport. ADL pronto a fare fuoco su allenatore e calciatori Nell’edizione odierna de la Rosea si legge chiaramente come all’interno dello spogliatoio della situazione sia tutt’altro che tranquilla. I calciatori si sono radunati mercoledì sera per dare ufficialmente inizio al ritiro, iniziando così con doppie sedute che come ricordava ieri Francesco Modugno di Sky mancavano ormai dallo scorso mese di agosto. Maurizio Nicita all’interno del suo pezzo spiega che: ”Se fosse un western, e poco ci manca, la situazione delè perfettamente identificabile in uno stallo messicano. Dove i protagonisti sono pronti ognuno a sparare all’altro, ma il pericolo reciproco crea una situazione di stallo. In casac’è un presidente pronto a «far fuoco» su allenatore ...

