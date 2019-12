Creati i primi neuroni sintetici | possono combattere aritmie e Alzheimer

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La rivista Nature Communications ha pubblicato i risultati di una ricerca sulla creazione deiartificiali. Gli scienziati sono riusciti quindi a creare copie deiumani, per possibili utilizzi nel campo della bioelettronica. Potrebbero aiutare a contrastare malattie come l’aritmia o l’artificiali permalattie degenerative Nello studio guidato dal dr. Alain Nogaret dell’Università di Bath c’è anche un po’ di Italia: la ricerca è infatti firmata anche dai dottori Elisa Donati e Giacomo Indiveri, che lavorano all’università di Zurigo. Alla base dello studio c’è la creazione del primo neurone artificiale, un risultato fondamentale nel campo della neurologia ma anche della bioelettronica. L’entusiasmo attorno alla scoperta è giustificato dalle sue possibili applicazioni: taliinfatti potranno essere anche utili per contrastare ...

