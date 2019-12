affaritaliani

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La procura di Milano ha fatto richiesta di rinvio a giudizio per Giulio, tesoriere della. L'accusa nei suoi confronti è di aver violato la legge sul finanziamento ai partiti. L'indagine condotta dal pm Stefano Civardi riguarda un versamento fatto nel... Segui sutaliani.it

paoloigna1 : Come sempre bene aspettare il dibattimento per capire meglio Lega, i pm di Milano chiedono il processo per il tesor… - Affaritaliani : Lega, i pm: Centemero a processo. Lui ad - Affaritaliani : Lega, i pm: Centemero a processo Lui ad Affari: 'Norme rispettate' -