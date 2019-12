Inter | Conte vorrebbe Mertens | l' attaccante sarebbe pronto a lasciare il Napoli

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Uno dei giocatori che potrebbe infiammare le prossime sessioni di calciomercato è Dries. L'belga sembra essere alla fine di un ciclo con la maglia delavendo il contratto in scadenza a giugno. Le trattative per il rinnovo sembrano tramontate definitivamente anche per quanto sta succedendo in queste ultime settimane con la rottura definitiva di alcuni senatori con il patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. All'azzurro siessata in particolar modo l'che rivoluzionerà il reparto avanzato tra gennaio e giugno e avrebbe individuato in lui il rinforzo ideale per fare quel salto di qualità che Sanchez non ha permesso, almeno fino a questo momento, a causa dell'infortunio subito in Nazionale con la caviglia. L'puntaL'avrebbe messo nel mirino Dries. I nerazzurri seguono l'belga con grande ...

