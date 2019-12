Grande Fratello Vip | indiscrezione sul secondo concorrente

velvetgossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il cast delVip 2020 sta andando a comporsi. Le ultime indiscrezioni parlano del nome del. Dagospia non ha dubbi è da per certa la partecipazione di Paolo Ciavarro. Proprio lui, il figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi, dovrebbe raggiungere la già annunciata Rita Rusic. Sembra fatta anche per la scrittrice Barbara Alberti. Per lei e per il figlio d’arte non resta che aspettare la conferma ufficiale, nel caso dovesse arrivare per Paolo significherebbe l’addio ad Amici di Maria De Filippi. Anche se il giovane Ciavarro non è più all’interno del talent e in molti si sono già chiesti il perché. Possiamo ricondurlo alla sua partecipazione al GF? L'articoloVip:sulproviene da Velvet Gossip.

