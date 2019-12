Giuseppe Parretta | ucciso a 18 anni a Crotone | ergastolo per Salvatore Gerace

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La corte d’Assise di Catanzaro ha condannato all’, l’uomo che il 16 gennaio del 2018 uccise a, 18, davanti a sua madre Katia Villirillo nella sede dell'associazione "Libere donne". La mamma: “Giustizia è fatta. Domaniavrebbe compiuto 20e questo è il mio regalo per lui”.

