Terremoto a Vanuatu | scossa di 6 gradi colpisce l’arcipelago

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Attimi di panico nello stato insulare di, nell’Oceano Pacifico, dove unadidi 6della scala Richter è stata registrata alle ore 21:10 (ora italiana) del 4 dicembre. Secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro dovrebbe trovarsi nelle acque antistanti l’arcipelago oceaniano mentre l’ipocentro è stato rilevato a circa 260 chilometri di profondità. Al momento le autorità locali non hanno ancora emanato alcuna allerta tsunami e non si sono registrate segnalazioni di danneggiamenti o feriti. DATI #RIVISTI #Mw 6.0 ore 21:10 IT del 04-12-2019,Islands Sea:Prof=260Km #INGV 23538351 https://t.co/uaMNkXByYa — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 4, 2019

