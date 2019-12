Raggi | Roma riparte in maniera sostenibile con ‘Reinventing cities’

Il Tar del Lazio ha stabilito che il referendum sull’ATAC a Roma era valido anche se non fu Raggiunto il quorum : Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso presentato dagli organizzatori del referendum consultivo che si tenne a Roma nel novembre del 2018 sulla liberalizzazione del servizio di trasporti pubblici, attualmente gestito quasi esclusivamente all’azienda municipalizzata ATAC. Al referendum

Roma – Grassi : da Raggi solo promesse su barriere architettoniche : Roma – Grassi: da Raggi solo promesse su barriere architettoniche – “Nella giornata mondiale dedicata alla disabilità, Roma Sceglie Roma lancia un appello alle istituzioni nazionali e a quelle capitoline affinché si sblocchi immediatamente un grande progetto per la realizzazione dei Peba, i piani di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dalla legge n. 41 del 1986 che ancora oggi quasi nessuno conosce o, peggio, ...

Roma : Iv - ‘In Parlamento Osservatorio per rilancio Capitale ma Raggi non c’è’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – ‘Incredibile ma vero: proprio mentre oggi, con un inedito e per nulla scontato spirito di squadra e di collaborazione nell’interesse della Capitale, ci siamo ritrovati a Montecitorio con i rappresentanti delle diverse forze politiche e con i rappresentanti di tantissime realtà sociali, professionali, accademiche, sindacali e religiose per lanciare l’iniziativa dell’Osservatorio ...

Natale - Raggi : “Spelacchio” partito in direzione Roma : “Spelacchio” è in viaggio verso Roma: è partito dalla zona di Varese e sta viaggiando su strada a bordo di un mezzo pesante con su scritto “Spelacchio is coming to town“, con i loghi di Roma Capitale e Netflix. Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha scritto sui social: “E’ partito in direzione Roma. Spelacchio sta tornando!!! #8dicembre #Natale #Roma“. L’abete verrà montato in piazza Venezia dove è ...

“A Roma c’è la mafia” - la Cassazione certifica la presenza di clan nella capitale con la condanna ai Fasciani di Ostia. Raggi : “Sentenza storica” : I Fasciani sono un clan mafioso. Lo stabilisce la sentenza della seconda sezione penale della Corte di Cassazione che mette fine al processo bis nei confronti dei dieci imputati a a vario titolo per associazione mafiosa e altri reati aggravati dall’uso del metodo mafioso. La sentenza conferma in gran parte quella della Corte d’Appello di Roma del 4 febbraio scorso nei confronti del clan di Ostia. Oltre 27 anni è la pena inflitta per il boss ...

Al Teatro Italia gremito Matteo Salvini apre la lunga campagna elettorale per Roma - “Raccolte 100 mila firme per mandare a casa la Raggi” : Un Teatro Italia stracolmo ha atteso il discorso di Matteo Salvini. Il leader politico è arrivato con un’ora di ritardo ma è stato accolto da una grande ovazione al so arrivo. Il suo popolo non aspettava altro che Matteo Salvini aprisse un nuovo fronte la conquista di Roma e della regione Lazio. Si voterà a Roma nel 2021. Ma Matteo Salvini spera in una battaglia lampo che possa determinare la crisi a Roma e anche quella di ...

Istituto Olcese - Raggi porta fumetto su legalità Roma : Roma – “Come in una squadra di calcio, nella comunita’ cittadina ci sono delle regole che vanno rispettate. Con questi fumetti volevamo renderle comprensibili a tutti, cominciando dai bambini”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, presentando il fumetto ‘Proteggi il cuore di Roma’ all’Istituto comprensivo Olcese, nel Municipio V. Il fumetto e’ disegnato dall’illustratore Mario ...

La Raggi - sindaco di Roma - prende in giro Matteo Salvini pubblicando un video dove il leader della Lega parla da solo : Un attacco violento quello della Raggi contro Matteo Salvini. Il primo cittadino di Roma ha pubblicato un video su Instagram nel quale si vede il leader della Lega da solo mentre sta cercando di riprendersi da solo con cellulare per una diretta Facebook. Sicuramente il leader della Lega e il sindaco di Roma non si sono mai amati. Matteo Salvini ha sempre attaccato il primo cittadino di Roma per la sua cattiva gestione della città. Dalla ...

Roma : Salvini - ‘sindaco? chiunque meglio della Raggi…’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Chi vedrei come nuovo sindaco di Roma? Con una battuta dico che anche uno estratto a caso dall’elenco telefonico farebbe meglio della Raggi…”. Lo dice Matteo Salvini a Diritto e Rovescio su Rete4. L'articolo Roma: Salvini, ‘sindaco? chiunque meglio della Raggi…’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : Salvini - ‘sindaco? chiunque meglio della Raggi…’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Chi vedrei come nuovo sindaco di Roma? Con una battuta dico che anche uno estratto a caso dall’elenco telefonico farebbe meglio della Raggi…”. Lo dice Matteo Salvini a Diritto e Rovescio su Rete4. L'articolo Roma: Salvini, ‘sindaco? chiunque meglio della Raggi…’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

"Raggi dove sei?". I post ironici del marito del sindaco di Roma - : Fonte foto: Facebook"Raggi dove sei?" I post ironici del marito del sindaco di Roma 1Sezione: Spettacoli Tag: sindaco di Roma Francesca Galici Andrea Severini ha risposto con ironia sui social a chi accusa sua moglie, Virginia Raggi, di non lavorare abbastanza per la cura di Roma Virginia Raggi non lavora abbastanza per Roma? A ...

La Lega apre campagna Roma e Lazio - avviso sfratto a Raggi-Zingaretti : Appuntamento per domani, alle 18, al Teatro Italia, a Roma. Matteo Salvini apre, a un anno e mezzo dal voto, la campagna della Lega per il Campidoglio, e, due anni e mezzo prima, per la Regione Lazio. Intenzionato a far correre 'suoi' candidati per entrambe le poltrone, il segretario leghista gioca d'anticipo. E lancia l'evento programmatico dal quale si attende emergano le "idee" della Lega per la capitale e la Regione, attualmente in mano a ...

Patanè : Roma da sola non ce la fa - Raggi torni a bordo : Roma – “Di fronte al continuo, stucchevole, scarico di responsabilita’ da parte della Sindaca che oggi ha avuto addirittura la faccia tosta di venire alla Pisana a fare il suo personalissimo e strumentale show, non posso che rispondere con l’ormai noto invito del Comandante De Falco a Schettino: cara Sindaca, torni a bordo, torni in Campidoglio! Non stia qui, faccia il suo lavoro, si occupi dell’Ama, di gestire i ...

“Baraccati” - l’incontro sugli invisibili che popolano Roma da Don Sardelli alla giunta Raggi : I baraccati di Roma, oggi come cinquant’anni fa. Gli invisibili che popolano la Capitale saranno al centro di un incontro organizzato dalla Rete Nobavaglio e dall’associazione culturale DieciQuindici. Il tema, riassunto in una vignetta donata da Mauro Biani, verrà affrontato con la proiezione di due docufilm: Non tacere di Fabio Grimaldi e Dentro le baraccopoli nascoste nel cuore di Roma di Sara Giudice, entrambi premiati al Festival ...