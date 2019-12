Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso nei guai | “Commessa una violazione”

‘Cambio look’ per l’accumulatore di Pomeriggio 5. La sorpresa di Barbara D’Urso per Umberto : “Grazie!” : “Ti avevo promesso la casa pulita? È vero, ma sono un marinaio. La camera è sporca, ma l’anima è pulita”. Così Luigi Umberto, l’anziano di Bari sepolto in casa dai rifiuti, in collegamento con Pomeriggio Cinque, aveva risposto così a Barbara d’Urso durante una delle ultime puntate. La sua storia è stata seguita da tantissimi telespettatori e oggi Barbara è tornata in Puglia per mostrare come procede la vita ...

Pomeriggio 5 - l’ospite in collegamento sbotta in diretta : «Non sento un c***». Barbara D’Urso allibita : Pomeriggio 5, gelo in studio. L’ospite in collegamento sbotta in diretta: «Non sento un c***». Barbara D’Urso allibita. Contrattempo, oggi, nel salotto di Canale 5. Durante un collegamento, una delle ospiti è sbottata in diretta, forse pensando di non essere ripresa. Si tratta della contessa Patrizia De Blanck, che in collegamento esterno, avrebbe avuto qualche problema con l’audio. «Non sento un cavolo, alzate il volume. Come ...

Barbara d’Urso scioccata da Maria Monsé : cos’è successo a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Maria Monsé lascia senza parole Barbara d’Urso Barbara d’Urso durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5 è rimasta senza parole. Il motivo? Maria Monsé, ospite della puntata, ha consegnato dei video che la ritraggono cantare, insieme a sua figlia Perla Maria, in bikini una canzone dedicata alla bella conduttrice partenopea. L’esibizione, per non farsi mancare nulla, è avvenuta durante il ...

“Ma cosa hai?”. Pomeriggio 5 - tra Guendalina Canessa e Barbara D’Urso è delirio : A Pomeriggio 5 una Guendalina Canessa decisamente su di giri. Momenti di imbarazzo per Barbara D’Urso, chiamata a gestire un collegamento a dir poco surreale. Ma andiamo con ordine. Nella puntata andata in onda ieri Pomeriggio si è parlato di animalisti e di veganismo, Guendalina è intervenuta mostrando il suo armadio, dove sono presenti anche delle pellicce vere (una appartenente a sua nonna) e delle giacche di vera pelle. Guendalina Canessa ha ...

Pomeriggio 5 - incidente in diretta per l'ospite : «La poltrona è bagnata di...». Barbara D'Urso allibita : Pomeriggio 5, incidente in diretta per l'ospite: «La poltrona è bagnata di...». Barbara D'Urso allibita. Inconveniente, oggi, per una delle ospiti del salotto di...

Pomeriggio 5 - incidente in diretta per l’ospite : «La poltrona è bagnata di…». Barbara D’Urso allibita : Pomeriggio 5, incidente in diretta per l’ospite: «La poltrona è bagnata di…». Barbara D’Urso allibita. Inconveniente, oggi, per una delle ospiti del salotto di Canale 5. Nella parte del programma dedicata al talk, si parla di vegani. Ma all’improvviso, accade qualcosa di strano. Guendalina Canessa, ospite in studio, comincia a ridere e si piega su un lato della poltrona. Barbara D’Urso chiede spiegazioni: «Che ...

Pomeriggio 5 Guendalina Canessa senza freni - Barbara interviene : “Ha drinkato pure lei!” : Guendalina Canessa a Pomeriggio 5 scoppia a ridere improvvisamente: Barbara d’Urso senza parole Oggi puntata scoppiettante a Pomeriggio 5! Tra gli ospiti c’era anche Guendalina Canessa, protagonista di due momenti del salottino. Appena ha preso la parola è esplosa e ha rivelato di avere pianto dietro le quinte, tutto a causa di accuse che non […] L'articolo Pomeriggio 5 Guendalina Canessa senza freni, Barbara interviene: ...

Pomeriggio 5 - ospite spiazza Barbara d’Urso : “Non volevo venire” : Barbara d’Urso senza parole a Pomeriggio Cinque: il retroscena di Guendalina Canessa Pomeriggio 5 ha incentrato il talk dedicato alla cronaca rosa di oggi sull’alimentazione vegana. In studio da Barbara d’Urso non poteva mancare Daniela Martani, fiera sostenitrice della cucina vegetale. La bella conduttrice partenopea ha però ospitato anche altri personaggi, tra cui Guendalina Canessa che ha rivelato che non aveva nessuna ...

Pomeriggio 5 - Barbara d'Urso vola : share alle stelle e retroscena da Mediaset : Ancora su. Sempre di più. Pomeriggio 5 vola. E a Cologno si festeggia un altro traguardo: la puntata di ieri ha superato il 18% di share con oltre 2 milioni di italiani incollati alla tv. Barbara d'Urso e la sua squadra hanno messo in ginocchio la concorrenza: La vita in diretta , infatti, non ha ra

“È un Pomeriggio choc…Non me l’aspettavo”. Barbara D’Urso - nello studio si scatena il caos : caos nello studio di “pomeriggio Cinque” nella puntata andata in onda martedì 26 novembre. Barbara D’Urso ha ospitato l’ex velino Pierpaolo Petrelli e Ginevra Lambruschi, influencer ed ex di Niccolò Bettarini. L’influencer ha deciso di accettare l’invito di Barbara D’Urso per raccontare cosa sta acccadendo con Pierpaolo Petrelli. L’ex velino, in una puntata di pomeriggio 5, infatti, aveva raccontato di avere una storia con lei. “È una mezza ...

Pomeriggio 5. Umberto torna nella casa pulita - ma ecco cosa ‘combina’. Barbara D’Urso si infuria : Da giorni Pomeriggio 5 si sta occupando della vicenda di Umberto. Un ottantacinquenne pugliese che viveva in un’abitazione sommersa dai rifiuti. Una situazione che aveva reso difficile la vita anche degli altri condomini, costretti a tenere le finestre chiuse e ad utilizzare, in alcuni casi, mascherine o strofinacci per via dell’odore nauseabondo. Dopo diverse trattative l’uomo è riuscito a fidarsi e alle 7 di questa mattina è arrivata ...

Barbara d'Urso in corsia di sorpasso : ascolti record. Il suo Pomeriggio 5 vola e lei brinda così : Caffeuccio, scoop e cronaca. Barbara d’Urso sorpassa così, ancora una vita, La vita in diretta con il suo collaudato Pomeriggio 5. Che nella puntata di ieri non ha superato il 18.5 % di share facendo volare gli ascolti con oltre 2 milioni di italiani incollati alla tv. Il contenitore di Rai 1, ancor

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso bacchetta la Canessa : “Non dire…” : Guendalina Canessa dice una parolaccia a Pomeriggio Cinque: la reazione di Barbara d’Urso E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E stavolta nella seconda parte del programma Barbara d’Urso ha parlato con i suoi ospiti delle discriminazioni nei confronti delle donne. E tra gli ospiti in studio oggi è stata invitata anche Christy Ortiz, la quale ha perso l’opportunità di lavorare per alcune foto audaci ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso e Umberto : lieto fine - la storia conquista : Pomeriggio 5, il caso di Umberto conquista il pubblico e Barbara d’Urso: la dolcezza dell’anziano liberato dai rifiuti lascia il segno La storia di Umberto, l’uomo di Bari che viveva in un appartamento sepolto dai rifiuti, ha avuto un lieto fine. Il caso è stato trattato da Pomeriggio 5 che si è interessato alla vicenda. […] L'articolo Pomeriggio 5, Barbara d’Urso e Umberto: lieto fine, la storia conquista proviene ...