Omicidio Sacchi | Anastasia | «Non sapevo ci fossero soldi nello zaino»

open.online

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) È durato circa un’ora l’interrogatorio di garanzia diKylmenyk, la fidanzata di Luca, ucciso a Roma tra il 23 e il 24 ottobre scorsi, ascoltata dal gip Costantino De Robbio oggi, 4 dicembre. La ragazza ha fornito alcuni chiarimenti ma soprattutto ha smentito buona parte delle accuse, spiega il suo avvocato, Giuseppe Cincioni. «Nonche cidei, qualcuno ce li ha messi ma non io», ha detto secondo quanto riferito dal suo legale. «Ero al pub, sono andata li per bere una cosa col mio fidanzato. Per me è stata una sera come tutte le altre». Su Giovanni Princi avrebbe solo aggiunto che era un amico, suo ma soprattutto di Luca. Il tuo browser non supporta il tag iframe Le sue dichiarazioni smentiscono la versione dei fatti raccolta dalla procura. Ora bisognerà capire se il gip crede a questa ricostruzione dei ...

fattoquotidiano : Omicidio Luca Sacchi, Anastasia al gip: “Non sapevo di aver 70mila euro nello zainetto” - Agenzia_Ansa : Svolta nelle indagini per il delitto di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola a Roma: misure cautelari nei co… - NicolaMorra63 : #droga #droga #droga: dietro l'omicidio di #lucasacchi sempre la droga. -