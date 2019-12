Fine settimana a Pergola per vivere la magia del Natale

Caccia - Fine settimana ‘di fuoco’ nello stivale : morto un cacciatore - due feriti : Un fine settimana di sangue nel mondo venatorio, e non quello delle prede di cui erano in cerca: tre diversi incidenti di Caccia si sono verificati nelle Marche e in Toscana. Un Cacciatore ha ucciso per sbaglio il cugino, suo compagno nella battuta di Caccia che si stava svolgendo tra i boschi in località Castelvecchi, […] L'articolo Caccia, fine settimana ‘di fuoco’ nello stivale: morto un Cacciatore, due feriti sembra essere ...

Corsa ai rifornimenti di benzina in Francia : rischio blocco delle rafFinerie la prossima settimana : Diverse centinaia di auto hanno marciato attraverso le stazioni di servizio a Nîmes, prima di una possibile carenza di benzina prevista per la settimana prossima. In Bretagna, infatti, diverse stazioni di servizio hanno previsto un rifornimento limitato a un massimo di 35 euro. Gli automobilisti si sono radunati nella stazione di Total Access, Boulevard Pasteur Marc Boegner, dove la fila inizia dalla strada. Il motivo di questa Corsa ai ...

Oroscopo Paolo Fox del giorno (30 novembre) e del Fine settimana : Oroscopo oggi, Paolo Fox: le previsioni di sabato 30 novembre 2019 e del weekend Dall’ultimo numero di DiPiùTV, sveliamo in questo pezzo alcune informazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, 30 novembre, e del fine settimana in generale, quindi anche della giornata di domani. L’Oroscopo del weekend e del giorno (di oggi, sabato 30 novembre 2019) di Paolo Fox dei nati sotto il segno dell’Ariete ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del Fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). Il Twitter di Flaubert. E se il Dizionario dei luoghi comuni fosse nato sui social? L’esperimento dello scrittore francese avrebbe avu

Programma e deviazioni autobus per il Fine settimana e lunedì : Roma – A Roma domani, domenica 1 e lunedi’ 2 dicembre, per lavori in piazzale Cervantes e in viale dello Scalo San Lorenzo, tra piazzale Labicano e largo Talamo, saranno necessarie alcune modifiche sulla rete dei tram. La linea 2 sara’ sospesa e sostituita dai bus sull’intero percorso. Le linee 3 e 19 limiteranno il servizio a porta Maggiore e saranno sostituite dai bus sul resto dell’itinerario. Domenica, dalle 10 ...

Biathlon - orari e tv Coppa del Mondo Oestersund 2019 : il calendario e il programma del Fine settimana : Da questo weekend si comincia. La Coppa del Mondo di Biathlon riprende il proprio darsi e lo farà sulle nevi svedesi Oestersund, con un antipasto fatto da staffette miste e sprint. L’Italia riprende il filo del discorso dopo una stagione trionfale, condita dai successi iridati di Dorothea Wierer e di Dominik Windisch e dal successo nella classifica generale di CdM della stessa Wierer. Le attese, quindi, non mancano anche perché alle spalle ...

Sci alpino - programma e orari Fine settimana Lake Louise : come vedere le gare in tv e streaming. Occhio al fuso orario : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019-2020 si trasferisce in Nord America. A Lake Louise comincia la stagione della velocista, con in programma una discesa libera (sabato) e un super-G (domenica). Grande attesa in casa Italia per un Dominik Paris, reduce dal titolo mondiale e dalla coppa di specialità vinte in supergigante. L’altoatesino punta ad essere, però, grande protagonista anche in discesa. Non mancheranno i rivali come gli ...

Sci alpino - programma e orari Fine settimana Killington : come vedere le gare in tv e streaming. Occhio al fuso orario : Sarà un fine settimana dedicato alle prove tecniche per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019/2020. Sulla pista di Killington denominata Superstar, le sciatrici saranno impegnate in un gigante nella giornata di sabato e di uno slalom per quanto riguarda domenica. Gli orari vedranno per entrambi la prima manche alle ore 15.45, quindi la seconda alle 19.00 viste le sei ore di differenza con il Vermont. La padrona di casa ...

Calendario Serie A calcio - orari partite Fine settimana : quali partite vedere in tv su Sky e DAZN : Dopo lo spettacolo delle Coppe Europee torna la Serie A di calcio 2019/2020, e lo fa da domani (sabato 30 novembre), alle ore 15, quando un Brescia alle prese con il problema Balotelli ospiterà l’Atalanta, in diretta su Sky Sport Serie A, stesso canale di Genoa-Torino alle 18, mentre alle 20.45 toccherà alla piattaforma streaming DAZN trasmettere Fiorentina-Lecce. Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Su ...

Torna il maltempo nel Fine settimana con temporali e nevicate : Ampi spazi di piacevole bel tempo cederanno il passo ad una nuova ondata di maltempo. Le previsioni per il fine settimana...

Sci alpino in tv - quando e dove si gareggia nel Fine settimana? Date - programma - orari e tv : il calendario a Lake Louise e Killington : Inizia oggi con la prima prova cronometrata della discesa maschile di Lake Louise la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino, tradizionale appuntamento a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre. Nel prossimo weekend, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre il gigante e lo slalom femminili di Killington, località statunitense del Vermont che per il quarto anno consecutivo ospita gare tecniche del Circo Rosa, e la discesa ...

Sci alpino - i promossi ed i rimandati del Fine settimana di Levi. Shiffrin e Kristoffersen vincono i duelli con Vlhova e Pinturault : Dopo il gigante di Soelden di un mese fa, lo slalom di Levi ha dato il vero via alla Coppa del Mondo di sci alpino, che da questa settimana si trasferirà in Nord America, dove inizia anche la velocità. La gara finlandese ha comunque lasciato delle prime indicazioni con promossi e bocciati nell’esordio tra i pali stretti. Mikaela Shiffrin si conferma la regina dello slalom e a Levi scrive una pagina storica per lo sci alpino, superando il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington e Lake Louise 2019 : calendario Fine settimana - orari - tv e programma : La Coppa del Mondo di sci alpino si trasferisce questa settimana in Nordamerica per la disputa delle classiche gare a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre. Nel prossimo weekend, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre il gigante e lo slalom femminili di Killington, località statunitense del Vermont che per il quarto anno consecutivo ospita gare tecniche del Circo Rosa, e la discesa e il superG maschili di Lake Louise, località canadese ...