Sassuolo | la favola di Turati è appena cominciata | ancora titolare?

Sassuolo - la favola Turati è appena cominciata : ancora titolare? : Sassuolo , la favola Turati è appena cominciata : il portiere classe 2001 titolare anche in Coppa Italia dopo l’esordio contro la Juve? Nel giro di pochi giorni il mondo di Stefano Turati è stato completamente ribaltato. Il debutto con la maglia del Sassuolo in Serie A ad appena 18 anni, l’ottima prestazione allo Stadium contro la Juventus del mito Buffon ed i tanti complimenti ricevuti, l’hanno portato ad essere uno dei grandi ...

La favola di Stefano Turati - il baby portiere del Sassuolo che ferma la Juventus di Cristiano Ronaldo e poi telefona alla mamma : Esordio in Serie A a 18 anni contro la Juventus, ferma Ronaldo e Dybala davanti agli occhi dell’idolo Buffon. Poi telefona alla mamma per dirle tutto: che storia quella di Stefano Turati! Guaio muscolare per il portiere titolare Consigli; il secondo, Pegolo, operato alla mano per un problema alla falange. Sassuolo in emergenza fra i pali, tocca chiamare il portiere della primavera! De Zerbi è costretto a schierare il giovane Stefano ...