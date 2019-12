Pos | stop a sanzioni | bonus ampio e scontrino unico dal 2021

Prescrizione - Conte chiude al Pd : “Processi lunghi non Possono estinguersi”. Di Maio : “Con Berlusconi dem volevano stop al rinvio a giudizio” : Giuseppe Conte chiude alle richieste del Pd. Luigi Di Maio tira per la giacchetta l’alleato dem. Nel giorno in cui il Berlusconiano Enrico Costa lancia l’ennesimo appello a renziani e dem, per votare la sua legge che cancella la riforma sulla Prescrizione, il premier e il capo politico del M5s chiamano in causa l’alleato di governo. È il primo intervento pubblico di Conte sul tema: il premier, infatti, ha osservato in silenzio ...

L’ospedale del futuro è hi-tech : con la gestione automatizzata di farmaci e disPositivi medici - stop a sprechi ed errori terapeutici : Semplificare i processi, ottimizzando il tempo degli operatori sanitari, spesso oberati da carichi di lavoro eccessivi; abbattere il rischio clinico, per aumentare la sicurezza dei pazienti; avere un controllo ottimale dei costi, eliminando sprechi e inefficienze. Sono le importanti sfide che ogni giorno gli ospedali devono affrontare, per garantire la sostenibilità della spesa sanitaria e, al tempo stesso, un’elevata qualità delle cure: sfide ...

Addio a Striscia la Notizia : Edoardo Stoppa se ne va - pubblico spiazzato. Chi prende il suo Posto : “Continuerò a occuparmi degli animali e a cercare di salvarne sempre di più. Sempre con Striscia? Ci sono delle grosse novità, ma per ora non posso dire nulla”, con queste parole dette a Libero, Edoardo Stoppa, lo storico inviato di Striscia la Notizia, ha lasciato intendere che forse sta per dire Addio al programma. Pare che il marito di Juliana Moreira voglia prendersi una pausa dal tg di Antonio Ricci. “Sto lavorando a un format speciale sul ...

A.Mittal : stop sito - Possibili emissioni : 12.52 ArcelorMittal ha trasmesso ai ministeri di Interno e Ambiente e agli enti locali di Taranto e della Puglia il piano di fermata dell'ex Ilva di Taranto. "Le operazioni tecniche necessarie alla sospensione potrebbero comportare -scrive l'azienda- fasi transitorie con possibili emissioni visibili e possibile accensione delle torce" dell'impianto. A poche ore dall'incontro azienda-sindacati al Mise,il ministro Patuanelli definisce ...

Manovra - ecco come la maggioranza ha stoppato l’opPosizione leghista : La maggioranza è riuscita a disinnescare il potere di intervento dei due presidenti leghisti delle commissioni Finanze del Senato e Bilancio della Camera. Il decreto fiscale arriverà blindato al Senato, mentre alla Camera la Manovra avrà solo 10 giorni per poter essere modificata.

Antisemitismo : Borgonzoni - ‘stop a contrapPosizioni ideologiche’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Solidarietà alla senatrice Liliana Segre e vicinanza dopo i vergognosi messaggi di odio apparsi in rete e le minacce. Mi farà piacere stringerle la mano in Senato, l’epoca delle contrapposizioni ideologiche deve finire, ancor più se sfocia in violenza, anche verbale. Lasciamoci alle spalle il buio del ‘900, senza dimenticarne gli orrori”. Così la candidata alla presidenza della ...

NBA 2019-2020 : John Collins Positivo per un ormone della crescita. 25 turni di stop : Un nuovo caso di doping colpisce la NBA. La lega più famosa del mondo del basket, dopo aver dovuto fare i conti con la squalifica di Deandre Ayton dei Phoenix Suns per aver ingerito dei diuretici (sostanza non ammessa perché spesso è il modo migliore per mascherare la presenza nelle urine di droghe alteranti le prestazioni), è stata nuovamente scossa dal caso di positività del 22enne John Collins, tra i giocatori di maggior talento ...

Manovra : Fimaa - bene stop aumento imPoste ipocatastali su trasferimenti tra privati : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Dopo aver lasciato la cedolare secca sulle locazioni a canone concordato al 10%, anche questa retromarcia in extremis del Governo non potrebbe che farci piacere”. Così Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia dopo che ieri dopo il vertice di maggioranza è emerso che non triplicherà da ...

L'editoriale Stop ai fanatismi green Cusenza : più incentivi - non imPoste - di Virman Cusenza : Ieri il Messaggero ha riunito esperti, imprese e membri del governo - insomma i protagonisti del settore - per riflettere su un tema apparentemente ostico ma in realtà padroneggiato quasi...

I dipendenti in rivolta contro Zuckerberg : Stop Post a pagamento : «Siamo orgogliosi di lavorare qui. Ma abbiamo paura che i progressi fatti negli ultimi due anni vengano cancellati. Libertà di espressione e libertà di pagare per dire ciò che si vuole non sono la stessa cosa». Sono rispettose ma nette le parole scelte da alcune centinaia di dipendenti di Facebook nella lettera aperta indirizzata al loro capo, Mark Zuckerberg. La questione al centro di questa prima (seppur contenuta) rivolta interna è la stessa ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Eva in crisi Post-traumatica e si avvicina a Christoph : Non è stata ancora detta l’ultima parola per Eva (Uta Kargel) e Christoph (Dieter Bach). Nonostante i lunghi mesi di insistente corteggiamento, la Saalfeld ha sempre respinto l’albergatore, anche quando entrambi sembravano in punto di morte. Nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore, però, qualcosa cambierà… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ...