Mes | Di Battista sostiene Di Maio | «Così non va | non conviene all' Italia»

Mes - asse Di Maio-Di Battista "Così non va. Non ci conviene" : "Concordo. Non così non conviene all'Italia. Punto". Il commento di Alessandro Di Battista al post di oggi del capo politico del Movimento 5 Stelle sul Mes è chiaro e inequivocabile e conferma l'asse tra il ministro degli Esteri e l'ex deputato pentastellato. Intanto il... Segui su affaritaliani.it

Di Maio e Di Battista in tandem : il Mes così com’è non lo approviamo : Il capo politico del M5S ha raffreddato i rapporti con il premier. In suo sostegno interviene l’ex deputato. «Noi saremo l’ago della bilancia»

Di Maio e Di Battista : “Decide M5s se Mes passa o no - così non va” : "Il MoVimento 5 Stelle continua ad essere ago della bilancia. Decideremo noi come e se dovrà passare questa riforma del Mes, che è una cosa seria e su cui gli italiani debbono essere informati accuratamente. Piuttosto che fare bagarre politica e polemiche da stadio parliamo della riforma, parliamo anche della volontà tedesca di introdurre un indice di rischio per i titoli di Stato". così Luigi Di Maio dopo le discussioni alle Camere sul ...

Di Maio e Di Battista in tandem : il Mes così com’è non lo approviamo : Il capo politico del M5S ha raffreddato i rapporti con il premier. In suo sostegno interviene l’ex deputato. «Noi saremo l’ago della bilancia»

Alessandro di Battista spinge il M5S verso destra “Se fossi in parlamento voterei contro Mes e condurrei una battaglia per la revoca concessione ai Benetton” : Si prospetta un ritorno in grande stile di Alessandro di Battista nel M5S. Il leader del M5S ha scelto di non avere incarichi politici da quando decise di non ricandidarsi alla carica di onorevole alle scorse elezioni di marzo 2018. Ora però sembrano maturi i tempi di un pronto ritorno alla politica attiva di uno dei leader storici del movimento. Dibba è stato prima in America centrale e poi in Iran per raccogliere idee per il suo ...

M5S : 'diffamò Luigi Genovese' - Di Battista rischia processo a Messina : Palermo, 29 nov. (Adnkronos) - L'ex deputato del M5S Alessandro Di Battista rischia di finire sotto processo per diffamazione nei confronti di Luigi Genovese, giovane deputato regionale siciliano e figlio di Francantonio Genovese, ex deputato nazionale condannato per corruzione elettorale. Di Battis

M5S : ‘diffamò Luigi Genovese’ - Di Battista rischia processo a Messina : Palermo, 29 nov. (Adnkronos) – L’ex deputato del M5S Alessandro Di Battista rischia di finire sotto processo per diffamazione nei confronti di Luigi Genovese, giovane deputato regionale siciliano e figlio di Francantonio Genovese, ex deputato nazionale condannato per corruzione elettorale. Di Battista, in occasione delle regionali del 2017 in più occasioni avrebbe parlato di elezioni “inquinate” accusando in ...

Di Battista dice no al Mes : "Rischia di spalancare le porte alla troika" : Alessandro Di Battista dice di "rispettare il presidente Conte" ma sottolinea che "su questioni dirimenti come il Mes deve essere sovrano il Parlamento. Se io fossi un eletto, voterei contro il Mes: questo accordo così com'è rischia di spalancare le porte alla troika. L'Italia deve alzare la voce". In un'intervista con il Fatto Quotidiano, Di Battista invita M5s ad "alzare il tiro su determinati temi, come la giustizia, il Mes e le fondazioni ...