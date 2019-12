Figliomeni | per giusti diritti ancora tanta strada

romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – “Oggi, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilita’, istituita nel 1981 dalla Convenzione Onu, e’ un’occasione duplice per ricordare da una parte le condizioni di vita di milioni di cittadini che convivono con questa situazione e dall’altra per sottolineare un impegno comune da parte delle istituzioni e della societa’ per garantire uguali. Negli anni e’ stato fatto molto in Europa ma l’Italia purtroppo e’latitante sotto diversi punti di vista.” “Una mancanza sulla quale non si puo’ tergiversare, ma sulla quale c’e’molto da fare. La disabilita’ infatti continua a scontrarsi con barriere mentali, culturali e fisichenon risolte, e purtroppo una citta’ come Roma, capitale d’Italia, soprattutto per quel che riguarda le barriere ...

