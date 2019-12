Dimmi cosa vedi e ti dirò chi sei veramente

bigodino

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il nostro cervello e le sue connessioni rimangono il mistero meglio custodito nell’Universo. Questo test visivo ci mostra come percepiamo il mondo e in che modo influenza la nostra persona e tutto ciò che ci circonda. Questi esercizi mentali spesso ci aiutano a scoprire delle verità nascoste su di noi. Sei pronta a scoprire chi sei? Non soffermarti troppo e guarda l’immagine. La primacheti dirà chi sei. Il mare Sei una persona calma e serena. Essere in movimento ti fa sentire viva, infatti hai un enorme spirito di avventura e ti piace provare sempre nuove emozioni. Di solito non ti piace stare con persone stabili che preferiscono vivere in un posto per molto tempo, hai bisogno sempre di cambiamenti. La natura è il tuo ambiente, l’aria aperta ti dà energia e ...

Ps51661532 : Io di fronte agli ostacoli: 'ODDIO CHE ANSIA NON SO COSA FARE, BASTA ORA MI AMMAZZO.' Amico: 'Oi ho un problema en… - marisolbouchart : RT @nathanieImyers: e dimmi che cosa vedi quando pensi al domani. quali domande? quante risposte? forse domani ripeti forse e vivo coi sogn… - nathanieImyers : e dimmi che cosa vedi quando pensi al domani. quali domande? quante risposte? forse domani ripeti forse e vivo coi sogni appesi -