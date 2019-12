Autonomia | Di Pardo | questo schema con i Comuni non ha funzionato

notizie

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma, 3 dic. (askanews) – Loindividuato per rilanciare il processo didifferenziata è stato già utilizzato per ie non haperché né i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), né i fabbisogni sono stati individuati e poi perché il fondo di perequazione, che dovrebbe funzionare in modo uniforme sul territorio, non ha dato risorse sufficienti ai, traducendosi in una lesione dei diritti. A spiegarlo è stato l’avv. Salvatore Di, fondatore e titolare dello Studio Legale Di, che ha promosso il tavolo di lavoro “Il sistema economico italiano tradifferenziata e centralismo burocratico”. “Lodel Governo mi pare corretto – ha sottolineato Di– s’individuano innazitutto i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) che dovranno essere erogate e il fabbisogno standard, ...

