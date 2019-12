Travolto e schiacciato dallo spazzaneve | muore a 6 anni

meteoweek

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Grave tragedia, quella che si è consumata dello Utah:un bambino di soli 6guidato dal padre. Orrore e disperazione davanti agli occhi del genitore e del fratello più grande. Si chiamava Herman Slaughter, il bambino americano originario dello Utah che, a soli 6, è rimasto… L'articoloa 6proviene da www.meteoweek.com.

