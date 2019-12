Sardine | Fabio Fazio a Che tempo che fa fa la vittima | Sapete come vi chiameranno?

Sardine - Fabio Fazio a Santori a Che tempo che fa : "Avete idee politiche?" - la risposta è sconcertante : Da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 2, nella puntata di domenica 1 dicembre, il super-ospite trattato con la consueta reverenza è Mattia Santori , il leader delle Sardine , il movimento nato solo ed esclusivamente per dire, in piazza, che Matteo Salvini è tutto il male del mondo. E mister sardina

«Non sono mai andato a una manifestazione, non sono mai stato legato a un partito e non sono il classico bolognese di sinistra. Sono andato a quella delle sardine perché penso che questo sia un periodo particolarmente buio per il paese e la manifestazione mi sembrava pacifica, civile e apartitica». Fabio ha 43 anni, è tornato da uno in Italia dove ha aperto una start up dopo ...