Napoli | possibili dimissioni di Ancelotti | accordo con De Laurentiis

Cari tifosi - fate pace con le reali possibilità del Napoli. A De Laurentiis do 9 - 5 : Vorrei fare il triplete, da tifoso azzurro. Però ricordo a me stesso, costantemente, che la Ssc Napoli non è un villaggio turistico e nemmeno è: il Real Madrid, il Barcellona, il Liverpool, il Psg, il Chelsea, il Manchester, il Bayern Monaco e nemmeno l’Arsenal, il Tottenham ecc. Basta digitare in google “squadre calcio più ricche” per verificare se dico sciocchezze. Non si tratta di essere “papponisti” o “non papponisti”, ma di togliere le ...

Liverpool-Napoli - possibili 11 in campo : Fabian Ruiz e Lozano probabili titolari : Da oltre un mese il Napoli non raccoglie i tre punti in un match ufficiale e tale crisi di risultati sembra figlia del caos venutosi a creare tra dirigenza, calciatori ed allenatore. Aurelio De Laurentiis ha difatti esternato il proprio malcontento dopo che la squadra ha deciso di boicottare il ritiro facendo alludere a probabili multe per i calciatori sovversivi. Mercoledì 28 novembre alle ore 21:00 si giocherà Liverpool-Napoli ed i partenopei ...

Cicchetti svela alcune possibili operazioni di mercato del Napoli ed altro… : Cicchetti: Allan ha molti estimatori, Mertens e Callejon vorrebbero restare, Ibrahimovic? Una suggestione, Torreira è più funzionale di Kessie Gianfranco Cicchetti, agente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “NapoliMagazine.Com”, riguardanti alcune possibili operazioni di mercato da parte del Napoli, dei rinnovi contrattuali di qualche calciatore azzurro ed altro. – Rinnovi Napoli: cosa si ...

Napoli - Ancelotti sarebbe a rischio : fra i possibili sostituti Allegri e Gattuso : La situazione dello spogliatoio del Napoli è stato uno degli argomenti più discussi della scorsa settimana e sicuramente la sosta per le nazionali ha calmato le acque nella società campana. Resta però complicato il rapporto della rosa napoletana con il presidente De Laurentiis, così come quello fra il tecnico Ancelotti e la proprietà. Secondo calciomercato.com infatti non è da escludere un clamoroso addio del tecnico emiliano già a stagione in ...

Napoli - infortunio Milik : niente Nazionale - i possibili tempi di recupero : infortunio Milik- Come confermato dalla Polonia, Milik farà ritorno a casa e lascerà il ritorno della Nazionale per monitorare con massima attenzione la recente infiammazione del tendini del pube, la quale potrebbe trasformarsi in pubalgia. La Nazionale polacca ha comunicato che l’attaccante fare ritorno a Napoli per sottoporsi alle terapie del caso: “Milik farà ritorno […] L'articolo Napoli, infortunio Milik: niente Nazionale, ...

Schwoch : ”Scudetto? Possibilità del Napoli ridotte al lumicino” : Stefan Schwoch, ex attaccante anche del Napoli, oggi opinionista, ha parlato a Radio Sportiva della squadra partenopea e della Possibilità che ha nno gli uomini di Ancelotti di reinserirsi per la lotta alla conquista dello Scudetto. Sulla lotta scudetto: “Le Possibilità del Napoli sono ridotte al lumicino. Non c’è più solo la Juventus, ma anche l’Inter, per vincere devi scavalcarle entrambe e non è assolutamente ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per la 10^ giornata : possibili sorprese a Roma - Parma e Napoli : Pronostici Serie A – La Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Decima giornata che si apre con Parma-Verona, l’Inter va a Brescia. Mercoledì alle 19 si gioca Napoli-Atalanta. Il grosso del programma è alle 21 con sei partite. Il sorprendente Cagliari riceve il Bologna, la Juventus ospita il Genoa, interessante sfida tra Lazio e Torino. Per la zona salvezza scontro diretto tra Sampdoria e Lecce, la ...