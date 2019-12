Mara Venier non lo nasconde | “Sono nera” È successo in studio con Gianna Nannini E

Ascolti tv 1 dicembre : Mara Venier furiosa ma ottiene un nuovo record - la prima serata a Rai Uno : Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 1 dicembre 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda l’ultima puntata di La caccia – Monteperdido con Megan Montaner. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso un altro appuntamento di […] L'articolo Ascolti tv 1 dicembre: Mara Venier furiosa ma ottiene un nuovo record, la prima ...

Mara Venier - trionfo di ascolti : Domenica In sfiora il 19% di share : Domenica In sfiora il 19% di share: nuovo trionfo di ascolti per Mara Venier Grande ed ennesimo risultato vincente per Mara Venier e la sua Domenica In. Gli ascolti tv di Domenica 1 dicembre, nella fascia pomeridiana, vedono la vittoria di Mara Venier con 3.335.000 telespettatori e il 18,7% di share nella prima parte, 3.290.000 telespettatori nella seconda parte, con il 18,7% di share contro le soap di Canale 5, Beautiful, Una Vita e il Segreto. ...

Domenica In - Papa Francesco "zittisce" Gianna Nannini : Mara Venier costretta alle scuse : Scivolone e polemiche a Domenica In, il contenitore Domenicale condotto dalla mitica Mara Venier su Rai 1. Scivolone e polemiche nella puntata in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini il primo di dicembre. Ospite in studio infatti c'era Gianna Nannini, la quale stava parlando, intervistata. Pe

Domenica In - Gianna Nannini interrotta dalla diretta del Tg1 per il Papa. Mara Venier sbotta : “Non siamo stati avvisati - sono nera” : L’ultima puntata di Domenica In è stata un po’ movimentata dal momento che la trasmissione è andata in onda in versione ridotta per lasciare lo spazio allo speciale del Tg1 sull’accensione del presepe da parte del Papa a Greccio, luogo in cui san Francesco lo inventò. Ospite in studio con Mara Venier c’era Gianna Nannini che, dopo una lunga intervista con ricordi e aneddoti sulla sua lunga carriera, si è poi esibita con ...

Domenica In - Mara Venier furiosa per Gianna Nannini : “Sono nera” : Mara Venier torna a parlare su Instagram dell’interruzione della performance di Gianna Nannini a Domenica In che l’ha fatta infuriare. La conduttrice infatti ha intervistato nel corso della trasmissione la cantante, fra ricordi, commozione e alcune esibizioni. Peccato che, proprio mentre la Nannini si stava esibendo, è stata bruscamente interrotta. La performance dell’artista infatti è stata tagliata per lasciare spazio alla ...

Grave lutto per Nicola Carraro : il messaggio del marito di Mara Venier : Nicola Carraro sta vivendo in queste ore un lutto difficile da affrontare: la perdita di un amico. Il marito di Mara Venier ha scritto un lungo messaggio sui social insieme a una foto insieme, da piccoli. La Venier ha mostrato la propria vicinanza non solo in maniera privata, ma anche tramite social. Il messaggio di Nicola Carraro “Ieri notte è mancato, tra le braccia della sua meravigliosa moglie Manuela, il mio migliore amico: Albi ...

Domenica In - le parole di Mara Venier dopo l’interruzione per lo speciale sul Papa : Oggi Domenica In è andato in onda in versione ridotta per dare la linea ad uno speciale dedicato alla visita del Papa nella città di Greccio. Il collegamento però è avvenuto in modo inaspettato ed improvviso, durante l’esibizione di Gianna Nannini. Un episodio che ha infastidito gli spettatori e la stessa conduttrice Mara Venier, che evidentemente aveva dei tempi diversi e non immaginava un’interruzione così brusca. Sui ...

Domenica In - esibizione di Gianna Nannini interrotta. Mara Venier furiosa : “sono nera” : La puntata di oggi di Domenica In è durata meno del solito, poiché Rai 1 ha deciso di mandare in onda la visita di Papa Francesco a Greccio, dove è situato il primo presepe vivente. La conduttrice Mara Venier ha quindi sfruttato tutto il tempo a disposizione (fino alle 15.45) per intervistare i suoi ospiti, tra cui Paolo Bonolis e Gianna Nannini. Anche Paolo Bonolis, quando ha scoperto in diretta che la trasmissione sarebbe stata ...

Gianna Nannini - quante lacrime in diretta : la reazione incredula di Mara Venier : Gianna Nannini in lacrime a Domenica In: la rockstar senese, nel salotto di Rai 1, si è lasciata andare a un pianto coinvolgente. Mara Venier le ha subito schioccato un bacio affettivo e un abbraccio sentito, prima di porgerle un fazzoletto per fermare le lacrime. La Nannini si è emozionata dopo un

Domenica In/ Diretta sfuma Gianna Nannini - Mara Venier : 'Mi scuso - non siamo stati..' : Domenica In: Mara Venier si scusa con i telespettatori per il collegamento frettoloso che ha sfumato l'esibizione di Gianna Nannini.

Mara Venier si scusa a Domenica In : “Non ci hanno avvisato che…” : Domenica In: Mara Venier si scusa con il pubblico per l’esibizione sfumata di Gianna Nannini E’ stata una puntata movimentata quella di oggi di Domenica In, per via della durata ridotta e non solo. Infatti, mentre Gianna Nannini si stava esibendo in diretta con il suo nuovo singolo La differenza, la cantante è stata sfumata all’improvviso ed è partito subito lo Speciale Tg1 dedicato alla visita del Papa a Greccio. Alle 17, al ...

Domenica IN - Gianna Nannini interrotta dalla diretta del Tg1 : polemica sui social - Mara Venier si scusa : AGGIORNAMENTO 17:06 - In apertura del segmento dedicato a Papa Francesco Mara Venier è tornata sull'interruzione: "Devo scusarmi per quello che è accaduto prima. Gianna Nannini stava cantando ed è stata sfumata. Chiedo scusa io, noi non siamo stati avvisati che ci avrebbero interrotto. Siamo stati colti di sorpresa anche noi, avevamo dei minutaggi molto precisi" La conduttrice conclude: "Naturalmente come Domenica IN e io personalmente siamo ...

“Mi ha stravolto la vita”. Gianna Nannini in lacrime a Domenica In - Mara Venier si commuove : Non è facile vederla così. Sempre forte, sempre in prima linea. Gianna Nannini, la rocker più amata d’Italia, è scoppiata in lacrime a Domenica In davanti ai microfoni di Domenica In. Colpa di un clip mandata in onda per i 40 anni di carriera. accompagnato dall’incisivo brano ‘Fenomenale’. Terminato il filmato, si è rientrati in studio. “Non me lo aspettavo”, ha sussurrato Gianna prima di lasciarsi andare a un pianto emozionante. Silenzio in ...

Paolo Bonolis : “Ho la febbre”. Mara Venier fa una gaffe a Domenica In : Paolo Bonolis malato da Mara Venier a Domenica In: “Ho la febbre” L’ospite che ha aperto la puntata di oggi di Domenica In è stato Paolo Bonolis. Il celebre conduttore per tutta la durata dell’intervista non ha risparmiato aneddoti e battute a cominciare da quando è entrato. La puntata infatti è stata aperta da Paolo Bonolis che è entrato al posto di Mara esclamando di essere “Mara Venier in versione ...