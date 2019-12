Le sciarpe da stadio di Giorgia Meloni

ilfoglio

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “Difendiamo Dio, Patria e famiglia”, c’era scritto su una sciarpa mostrata daieri in un auditorium di Bologna; una sciarpa da, su cui non avrebbe sfigurato una dichiarazione di tifo cumulativa quale “Forza Milan, Guzzi e Alfa Romeo” (come nella canzone di Claudio Sanfilippo).

