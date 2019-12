EURO 2020 | dal 4 dicembre in vendita i biglietti per le squadre qualificate

Il calendario di EURO 2020 - si parte con Italia-Turchia : EURO 2020 calendario Italia – Nel weekend appena trascorso sono stati sorteggiati i gironi per la fase finale di EURO 2020, l’EUROpeo itinerante che – in occasione del 60° anniversario della competizione – si disputerà in 12 diverse città EUROpee dal 12 giugno al 12 luglio. All’appello mancano ancora le quattro nazionali che usciranno vincitrici […] L'articolo Il calendario di EURO 2020, si parte con Italia-Turchia è stato realizzato ...

Olimpia Milano-Stella Rossa : data - orario - programma - tv - EUROlega basket 2019-2020 : Dodicesima giornata dell’Eurolega ed impegno casalingo per un’Olimpia Milano che cerca il pronto riscatto dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Ettore Messina affronterà al Forum la Stella Rossa di Belgrado in un match che Milano deve assolutamente vincere. L’Armani Exchange è reduce dalla brutta sconfitta di Atene contro l’Olympiacos, mentre i serbi hanno vinto sulla sirena contro il Valencia. A|X Armani Exchange ...

Olimpia Milano-Stella Rossa : data - orario - programma - tv - EUROlega basket 2019-2020 : Dodicesima giornata dell’Eurolega ed impegno casalingo per un’Olimpia Milano che cerca il pronto riscatto dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Ettore Messina affronterà al Forum la Stella Rossa di Belgrado in un match che Milano deve assolutamente vincere. L’Armani Exchange è reduce dalla brutta sconfitta di Atene contro l’Olympiacos, mentre i serbi hanno vinto sulla sirena contro il Valencia. A|X Armani Exchange ...

Pallanuoto femminile - EUROlega 2019-2020 : SIS Roma-Utrecht 11-10. Le capitoline salutano con un successo : Era già svanito ieri il sogno dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile per la SIS Roma, ma oggi le capitoline in quel di Sabadell onorano la competizione battendo le olandesi dell’Utrecht per 11-10 nell’ultima giornata del Gruppo F, non evitando comunque l’ultimo posto nel raggruppamento. Nel primo quarto la Roma va sotto 0-2, ma trova il pari prima della sirena con le reti di Fournier e Picozzi. Il ...

EURO 2020 itinerante : viaggerà in 12 Paesi per incassare 2 - 5 miliardi : Italia-Turchia sarà la partita inaugurale dell’Europeo di calcio in programma l’anno prossimo, venerdì 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma che ospiterà anche le altre due gare degli Azzurri

Pallanuoto femminile - EUROlega 2019-2020 : Catania-Zuglo 13-7. Etnee ai quarti di finale : Ci sarà un’italiana ai quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: l’Orizzonte Catania, fresca vincitrice della Supercoppa Europea, batte, i quello che era in pratica uno scontro diretto per il passaggio del turno, le magiare dello Zuglo per 13-7 nell’ultima giornata del Gruppo H, strappando così secondo posto in classifica. Nella sfida odierna le catanesi soffrono nel primo quarto, chiuso sotto 3-4, ...

EURO2020 Italia con Svizzera - Turchia e Galles : BUCAREST (ROMANIA) - Svizzera, Turchia e Galles: queste le avversarie dell'Italia di Roberto Mancini nella fase finale di Euro2020

Gravina su EURO 2020 : «Il girone dell’Italia? Sospiro di sollievo» – VIDEO : Il pronostico di Gravina, presidente della FIGC, dopo il sorteggio dei gruppi di Euro 2020: ecco le parole del numero uno azzurro Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato il girone dell’Italia a seguito delle estrazioni a Bucarest. Ecco le sue parole in vista dell’appuntamento con Euro 2020. SUL SORTEGGIO – «Sono felice, si tratta di un buon sorteggio e di un gruppo equilibrato. Dovremo ...

EURO 2020 - sorteggiati i gironi. L'Italia gioca a Roma : Svizzera, Turchia e Galles. Diciamolo subito: è andata bene. L'Italia ha conosciuto a Bucarest le sue prime avversarie per il prossimo Europeo, e a conti fatti l'urna ha strizzato l'occhiolino agli azzurri. Potevano capitare niente meno che la Francia campione del Mondo e il Portogallo di CR7 campione d'Europa, il che sarebbe stato una beffa alla luce del percorso netto dell'Italia di Mancini nel girone di ...

Le notizie del giorno – Tragedia sfiorata nel mondo del calcio - i sorteggi di EURO 2020 ed il calciomercato : Le notizie del giorno – Una Tragedia sfiorata, la scorsa notte, a Bavari, località di Genova: un grande masso è infatti precipitato dal versante della collina rotolando sul campo di calcio in cui avevano appena finito di giocare due squadre di ragazzi. Lungo il percorso, la roccia ha distrutto due auto e la rete di recinzione finendo sul campo da gioco accanto a una delle postazioni per le panchine. (LA NOTIZIA NEL ...

Calendario EUROpei calcio 2020 : date - programma - orari e tv di tutte le partite : Gli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 12 giugno al 12 luglio, per la prima volta nella storia la rassegna continentale sarà itinerante e le partite saranno ospitate da ben 12 Paesi tra cui anche l’Italia dove andranno in scena tre incontri del gruppo A (cioè tutte quelle della nostra Nazionale) e un quarto di finale. Si preannuncia grande spettacolo per questa competizione quadriennale a cui parteciperanno 24 Nazionali inserite in ...

Pallanuoto femminile - EUROlega 2019-2020 : Catania-Dynamo Uralochka 14-16. Le etnee domani si giocheranno il passaggio ai quarti : Brutto stop per l’Orizzonte Catania nel secondo match del Girone H del secondo turno eliminatorio dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Le etnee, dopo aver vinto ieri per 14-7 contro le iberiche del Sant Andreu, oggi hanno perso per 14-16 contro le russe della Dynamo Uralochka, vittoriose anche ieri per 18-11 sulle magiare dello Zuglo, che oggi hanno superato per 11-9 le spagnole. Dunque le russe ora guidano a quota 6 punti, mentre ...

Sorteggio EURO 2020 - l’analisi delle avversarie dell’Italia : il gruppo F è il girone della morte : Si è concluso il Sorteggio dei gironi dei prossimi Europei. Sospiro di sollievo per l’Italia che evita Francia e Portogallo. Gli Azzurri troveranno sulla loro strada Svizzera, Turchia e Galles. Come dicevamo, rispetto a quello che poteva essere il nostro girone è andata abbastanza bene. Le avversarie sono inferiori sulla carta, ma non sono da sottovalutare. La Svizzera annovera tra le proprie fila diversi “italiani” o ex. ...

Sorteggio EURO 2020 - il commento a caldo : non vorremmo metterci nei panni di Low - preferiamo stare con Mancini : L’uomo più sfortunato al mondo al momento? Di nome fa Joachim e di cognome fa Low. Non vorremmo essere nei suoi panni. E ci mancherebbe. preferiamo metterci in quelli di Mancini. Tiriamo un bel sospiro di sollievo. Sì, diciamoci la verità, non ci è andata affatto male. Potevamo beccare Francia o Portogallo (o entrambe, proprio come quello lì, l’uomo più sfortunato al mondo), niente. Per fortuna. E va bene che non abbiamo ancora ...