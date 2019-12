“Bloccare la riforma del Mes è una scelta ad alto rischio per la credibilità

agi

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La polemica sulladel Meccanismo europeo di stabilità (Mes) non fa altro che «danneggiare la» dell'Italia sui mercati e tra i partner continentali. Lo sostiene convintamente il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in un'intervista a la Repubblica. “Questo atteggiamento – insiste Sassoli – non è un bel segnale per borse e mercati. Gli investitori potrebbero reagire negativamente con conseguenze spiacevoli sull'andamento dello spread e dell'economia. Mi auguro naturalmente che questo non avvenga”. Secondo il presidente italiano a Bruxelles, ci sarebbe anche “ildi perderesu tutti i tavoli europei e sui negoziati in corso, come quello sull'Unione bancaria oppure sul bilancio pluriennale dell'Unione europea”. Quindi, aggiunge, “sarebbe un vero peccato se l'Italia si isolasse proprio nel momento in cui, con l'insediamento della ...

