Barcellona | Valverde | «Messi? Un fenomeno | solo lui poteva sbloccarla»

(Di lunedì 2 dicembre 2019), una vittoria sofferta quella di ieri per la squadra diche poi si complimenta conlui. Queste le parole del tecnicoal termine del match vinto dal, contro l’Atletico Madrid, proprio con una rete del numero 10 nel finale. Ecco le sue parole a Mundo Deportivo. «Abbiamo sofferto ma siamo riusciti a portare a casa tre punti molto importanti. Sapevamo che sarebbero partiti forte ma siamo stati bravi a non subire gol. Sono soddisfatto, mi è piaciuto tutto dei miei stasera.? Nelle partite equilibrate avere uno come lui dalla nostra parte è un grande vantaggio. Si tratta di uned è il nostro trascinatore,luisbloccare una partita così. Piqué sta bene, non ho voluto rischiare a tenerlo in campo». Leggi su Calcionews24.com

