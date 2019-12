Al via su Canale 5 mercoledì 4 dicembre All Toghether Now

Cast e personaggi de Il Processo - la fiction al via su Canale5 il 29 novembre : Cast e personaggi de Il Processo sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Canale5 a partire da domani, venerdì 29 novembre. Dimenticate i misteri de L'Isola di Pietro 3 e i suoi personaggi perché da domani il prime time si concentrerà sul nuovo legal drama che vedrà protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. Toccherà proprio a loro due prestare il volto ai personaggi della fiction e, in particolare, mentre lei sarà la PM Elena ...

Slavia Praga-Inter stasera in tv : orario - canale - streaming e programma : Questa sera l’Inter farà visita allo Slavia Praga in una sfida assolutamente da vincere. I nerazzurri dopo la beffarda sconfitta contro il Borussia Dortmund devono recuperare proprio tre punti ai tedeschi. In vetta al Gruppo F il Barcellona con otto punti in classifica. I ragazzi di Antonio Conte non possono sbagliare l’approccio al match così come accaduto nella partita d’andata. Per quanto concerne le probabili formazioni, i ...

Impeachment - al via la deposizione pubblica su Trump. Parlano i primi due testimoni : “Esisteva un canale decisionale irregolare” : L’America è incollata alla tv: è cominciata a Washington, alla Camera, la prima deposizione pubblica dell’indagine di Impeachment sul presidente Donald Trump. In programma ci sono le deposizioni di fronte alla commissione di Intelligence dell’incaricato d’affari americano a Kiev, William Taylor, e del vice assistente segretario di Stato, George Kent. Ha cominciato quest’ultimo dicendo che fu “allarmato” dagli sforzi di ...

Viva RaiPlay! - Fiorello lancia Adrian al via su Canale 5 : "Gli artisti non hanno colore" : a "Gli artisti non hanno colore e se in tv torna gli artisti degli artisti bisogna dirlo! Chissene importa se lavora di là..." Così , dalla quarta puntata di Viva RaiPlay!, Fiorello lancia Adrian, il ritorno televisivo di Adriano Celentano che (ri)debutta questa sera, giovedì 7 novembre, in prima serata su "una rete che non è Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4" (e che ovviamente TvBlog segue in liveblogging).prosegui la letturaViva RaiPlay!, ...

Verissimo - Silvia Toffanin sbarca in prima serata su Canale5? : Verissimo, Silvia Toffanin in prime time su Canale5 alla corte di Adriano Celentano? E’ Dagospia a lanciare la bomba. Silvia Toffanin sarebbe stata avvistata nello studio “Le Robinie” di Cologno Monzese dove si stavano svolgendo le prove dello show Adriano che andrà in onda in prima serata su Canale5 da giovedì 7 novembre. Per quale motivo Silvia Toffanin era in compagnia di Adriano Celentano? La conduttrice di Verissimo sarà ...

Striscia la Notizia inchioda Paolo Bonolis : ma davvero? Cosa ha detto a Silvia Toffanin - gelo su Canale 5 : Da Canale 5 a... Canale 5. Striscia la Notizia ci ha abituato ai colpi bassi contro i colleghi di Mediaset. Colpi bassi ma per certo ironici. E anche nella puntata in onda mercoledì 23 ottobre il tg satirico di Antonio Ricci non si è smentito: nel mirino, infatti, ci è finito Paolo Bonolis. Il condu

Cinque cose da sapere su L’Isola di Pietro 3 al via su Canale 5 il 18 ottobre tra new entry e incendi : L'Isola di Pietro 3 prende il via domani sera su Canale5 al posto di Rosy Abate 2. Giulia Michelini lascia il prime time del venerdì libero per Gianni Morandi che tornerà ad interpretare il suo amato pediatra Pietro per risolvere un nuovo giallo e, soprattutto, tenere insieme il cast tra addii, new entry e graditi ritorni. I fan sono già pronti per il grande ritorno e noi siamo pronti a mettere insieme per loro quelle cose le Cinque cose ...

Live si sposta al lunedì - Le Iene lasciano il giovedì - Tiki Taka torna su Canale 5 - Freedom rinviato : Sono confermate ufficialmente le variazioni di palinsesto in casa Mediaset trapelate nei giorni scorsi. Publitalia, infatti, ha comunicato che Live non è la D’Urso sposta la programmazione al lunedì a partire dal 28 ottobre. La domenica, dal 27 ottobre al 10 novembre, andranno in onda film e dal 17 novembre parte la serie in prima tv La caccia Monteperdido.Sempre per quanto concerne la domenica, questo cambiamento comporterà il ritorno di ...