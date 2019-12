Roma | Pellegrini | «Complimenti al Verona Spero di sbloccarmi»

Roma - Fonseca : «Siamo migliorati. Pellegrini bellissimo» : Il tecnico della Roma Fonseca ha analizzato la vittoria ottenuta allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona Paulo Fonseca ha commentato la prestazione offerta dalla Roma contro l’Hellas Verona, sconfitto per 3-1 tra le mura del Bentegodi: «Vittoria di grande atteggiamento, abbiamo giocato contro una squadra bellissima difficile da affrontare». «Non abbiamo espresso un bel gioco, ma siamo riusciti a ottenere i tre punti. Siamo ...

Basakseihir-Roma e Lazio-Cluj - probabili formazioni : Pellegrini e Caicedo dal 1' : Basakseihir Roma probabili formazioni- Roma a caccia della qualificazione ai prossimi 16esimi di finale di Europa League. Situazione leggermente complicata, ma non disastrosa: ecco perchè Fonseca proverà a raggiungere l’obiettivo in maniera totale e concreta. Confermato il solito 4-2-3-1: nessuna novità in difesa, con Spinazzola in campo dal 1′. A sinistra Kolarova e Mancini-Smalling al […] L'articolo Basakseihir-Roma e ...

Verona-Roma 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Pellegrini artista - qualcuno avverta Rrahmani [FOTO] : Verona-Roma, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match del Bentegodi tra gli scaligeri di Ivan Juric e i capitolini di Paulo Fonseca, valevole come posticipo domenicale della 17ª giornata di Serie A. Queste, al termine della sfida, le pagelle della nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY. Verona Silvestri 5 – Non chiude le gambe e Kluivert lo beffa. Rrahmani 4.5 – Sta ancora rincorrendo Kluivert, che ...

Verona-Roma live - le formazioni ufficiali : ci sono Under e Pellegrini : Verona-Roma live – Posticipo domenicale della 14ª giornata di Serie A, al Bentegodi il Verona ospita la Roma. Rivelazione del campionato, gli scaligeri, alla vigilia dati come vittima sacrificale del nostro campionato. Ma la compagine di Juric si sta dimostrando ostica, granitica, solida in difesa e anche piacevole nel palleggio. I giallorossi di Fonseca, dopo il doppio tris tra Serie A ed Europa League, si ritrovano a rispondere ...

Roma - Fonseca soddisfatto : “abbiamo giocato con aggressività e velocità. Pellegrini? Sta molto bene” : “Sono soddisfatto, principalmente perché nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita. Con atteggiamento e coraggio”. Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta ai microfoni di Sky la vittoria contro il Basaksehir. “Tutti hanno giocato bene, sempre tutti insieme con aggressività e velocità. Difensivamente anche”, aggiunge. “Dobbiamo capire che i giocatori appena tornati non sono ancora pronti ...

Basaksehir-Roma 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Pellegrini campione con l’armatura - Dzeko come Sylvester [FOTO] : Basaksehir-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per la fase a giorni di Europa League, continua l’ottimo momento della Roma con i giallorossi ormai vicinissimi alla qualificazione. La partita non è stata mai in discussione, il risultato infatti non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, 0-3 il risultato finale. Il migliore in campo è stato Pellegrini, autore di grandi giocate ...

Pellegrini come Frisk - monetina in testa per il centrocampista della Roma : visibile ferita [FOTO] : Episodio deprecabile alla Fatih Terim Arena in occasione di Istanbul Basaksehir-Roma, gara valida per la quinta giornata di Europa League. Al 55′ Lorenzo Pellegrini è stato colpito da un oggetto proveniente dagli spalti dello stadio, probabilmente una monetina, e ha dovuto abbandonare momentaneamente il campo per medicare la ferita. L’arbitro ha fermato per alcuni minuti il gioco ed è stato necessario l’annuncio dello ...

Basaksehir-Roma - Pellegrini sanguina! Il giocatore colpito alla testa da un oggetto lanciato dagli spalti [VIDEO] : Lorenzo Pellegrini colpito alla testa da un oggetto lanciato dagli spalti durante Basaksehir-Roma: gioco fermo per l’intervento dello staff medico Grave episodio accaduto durante il secondo tempo di Basaksehir-Roma. Il gioco è stato fermato dall’arbitro per permettere allo staff medico della Roma di soccorrere Lorenzo Pellegrini,colpito alla testa da un oggetto (una monetina o una piccola pietra) lanciato dagli spalti. Il ...

Basaksehir-Roma 0-3 La Diretta Pellegrini colpito alla testa da un oggetto lanciato dai tifosi turchi : Dopo la doppia beffa nei minuti finali contro il Borussia Moenchengladbach, la Roma non può più permettersi passi falsi nelle ultime due gare del girone J, a partire dal match odierno...

Roma-Brescia 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali : Florenzi e Pellegrini dal 1' : La Roma torna a giocare all'Olimpico e riceve il Brescia, ultimo in classifica con 7 punti ma con una partita da recuperare, quella col Sassuolo, rispetto a tutte le altre squadre. I giallorossi...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta amore alla luce del sole : passeggiata Romantica e cena in famiglia : Per lungo tempo dopo l?addio con lo storico fidanzato collega, Filippo Magnini, Federica Pellegrini ha sempre sostenuto di essere single. Da tempo però si rincorrevano le voci di una...

Una Roma decimata dagli infortuni ospita il Cagliari di Olsen - Luca Pellegrini e Nainggolan : Roma – Ultima fatica prima della seconda sosta stagionale. Alle 15 la Roma ospita il Cagliari per la giornata numero 7 del campionato di serie A, che sarà la numero 7 anche per ciò che concerne il quantitativo di impegni solamente negli ultimi 21 giorni. Un tour de force lungo 3 settimane che ha visto i giallorossi impegnati anche in Europa, dove giovedì scorso è arrivato il pareggio per 1-1 sul campo del Wolfsberger. Per questo i ...