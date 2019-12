Mancini su Mihajlovic | «Sono molto felice» – VIDEO

Italia - Mancini : “Spero in Olimpico pieno” - poi parla di Insigne - Vialli e Mihajlovic : “Spero che l’Olimpico sia abbastanza pieno. Chiaramente non sarà come ai tempi di Italia ’90, una cosa meravigliosa. Probabilmente sarà così per gli Europei”. Sono le parole a ‘Dribbling’ su Rai 2 del ct dell’Italia Roberto Mancini a poche ore dalla sfida con la Grecia. “Insigne? Da lui mi aspetto quello che penso si aspetta Ancelotti, è un giocatore di grande qualità, chiaramente se corre ...