LIVE Virtus Bologna-Cantù | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | 69-49 | fuga delle V nere

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-57 Bella penetrazione di Clark, che non si da per vinto a 8′ dalla fine Nel frattempo Cremona espugna Pesaro, che resta ferma a quota zero punti in classifica: 63-74 il finale con 16 punti di Saunders per gli ospiti e 15 di Barford per i padroni di casa 71-55 Realizza l’aggiuntivo Clark, Djordjevic chiama time out Fallo tecnico fischiato contro Djordjevic per proteste, va in lunetta Clark 71-54 Tripla forzata di Clark che va a segno 71-51 Teodosic serve Hunter che realizza sotto canestro 69-51 Bella palla di Wilson per due facili di Pecchia Inizia l’ultimo quarto TOP SCORER –: Weems 15; CANTU’: Burnell 10 69-49 L’ALLEY OOP DALLA RIMESSA! Teodosic e Hunter chiudono così il terzo quarto, con lache ha decisamente le mani sulla serata 67-49 1/2 Collins Collins scivola sulla penetrazione ...

