Formula 1 – Bottas già agguerrito per il 2020 | “lavorerò per tutto l’inverno”

Formula 1 – Hamilton euforico per l’ultima pole - Bottas e Verstappen sorridono a metà : le parole dei protagonisti del sabato di Abu Dhabi : Lewis Hamilton soddisfattissimo per l’ultima pole position della stagione, Bottas sorride a metà e Verstappen pronto alla battaglia ad Abu Dhabi L’ultima qualifica della stagione 2019 di Formula 1 premia la Mercedes con un’ultima splendida doppietta: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position, stabilendo il nuovo record di pista, 1.34.779, seguito dal suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, che dovrà pagare però una ...

Formula 1 - Wolff bacchetta Bottas dopo l’incidente con Grosjean : “la responsabilità maggiore è di Valtteri” : Il team principal della Mercedes ha attribuito maggiori responsabilità a Bottas riguardo l’incidente avvenuto con Grosjean nelle FP2 del Gp di Abu Dhabi Miglior tempo nelle FP2 ma anche un incidente per Valtteri Bottas, entrato in rotta di collisione con Romain Grosjean nella fase conclusiva della seconda sessione di libere. Il finlandese ha cercato di superare all’interno il pilota della Haas che, non accortosi della ...

Formula 1 - Bottas commenta l’incidente con Grosjean : “pensavo che mi avesse visto sopraggiungere” : Il pilota finlandese si è detto soddisfatto per la giornata di lavoro svolta ad Abu Dhabi, commentando poi l’incidente con Grosjean Non poteva andare meglio per Valtteri Bottas la prima giornata di lavoro sul circuito di Abu Dhabi, miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere per il finlandese, dotato di una power unit nuova di zecca per questo week-end. Lapresse Unico inconveniente l’incidente con ...

Formula 1 – Concluse le FP2 ad Abu Dhabi : Bottas - miglior tempo e crash! Hamilton precede le Ferrari [TEMPI] : Bottas si conferma il più veloce ad Abu Dhabi bissando il primo posto delle FP1 anche nelle FP2, ma poi sbatte contro Grosjean: Hamilton precede le Ferrari Dopo l’ottima prestazione nelle FP1, Valtteri Bottas si conferma il più veloce anche nelle FP2 di Abu Dhabi. Il pilota finlandese va veloce sul circuito di Yas Marina, pur consapevole del fatto che dovrà partire dal fondo della pista a causa della sostituzione della power unit. Il ...

Formula 1 – Non c’è pace per Bottas ad Abu Dhabi : Grosjean non guarda gli specchietti - l’impatto è inevitabile [VIDEO] : Sessione di FP2 sfortunata per Valtteri Bottas: il pilota Mercedes prende in pieno Grosjean che non si accorge del suo arrivo L’ultima gara della stagione di Formula 1 risulta essere piuttosto sfortunata per Valtteri Bottas. Il pilota Mercedes, giù conscio di dover partire dal fondo della griglia a causa della sostituzione della power unit, è stato protagonista di un brutto incidente nelle FP2 di Abu Dhabi. Il finlandese, nel ...

Formula 1 – Terminate le FP1 ad Abu Dhabi : Bottas sfreccia a Yas Marina - la Ferrari sbatte con Vettel [FOTO] : Il pilota finlandese chiude davanti a tutti la prima sessione di libere ad Abu Dhabi, precedendo Max Verstappen e il compagno di squadra Hamilton: staccate le Ferrari L’ultimo week-end della stagione di Formula 1 comincia alla grande per la Mercedes, che domina la prima sessione di prove libere con Valtteri Bottas. Il pilota finlandese fa segnare il miglior tempo in 1:36.957, un riferimento cronometrico impossibile da avvicinare per ...

Formula 1 – Bottas cambia power unit ad Abu Dhabi : “gara in salita - per fortuna il team ha già vinto il campionato” : Valtteri Bottas cambia power unit per l’ultima gara della stagione di Formula 1: il finlandese proverà a rimontare dal fondo della griglia L’ultima gara della stagione di Formula 1 si preannuncia in salita per Valtteri Bottas. Il pilota finlandese partirà dal fondo della griglia a causa della sostituzione della power unit sulla sua Mercedes e dovrà studiare la strategia ideale per poter rimontare: “monterò una nuova power unit ...

Formula 1 – Il problema della… concentrazione nelle riunioni tecniche ed il divorzio di Bottas : la verità di Lewis Hamilton : A tutto Lewis Hamilton: dal bilancio stagionale al divorzio di Valtteri Bottas dalla moglie. Le parole del campione del mondo E’ giunto il momento del Gp di Abu Dhabi, ultimo round della stagione 2019 di Formula 1. I piloti sono approdati tutti sul circuito di Yas Marina, con Vettel in ritardo a causa della nascita del suo terzo figlio, dove oggi hanno raccontanto le sensazioni con le quali arrivano all’ultimo appuntamento ...

Formula 1 - power unit tutta nuova per Bottas ad Abu Dhabi : il finlandese partirà in ultima posizione : Il pilota finlandese scatterà dal fondo dello schieramento ad Abu Dhabi per la sostituzione dell’intera power unit “Avrai diversi sorpassi da fare domenica, Valtteri!“, con questo post sui social la Mercedes annuncia in maniera simpatica la penalità a cui andrà incontro Bottas ad Abu Dhabi, dove il finlandese partirà dal fondo dello schieramento. Photo4/LaPresse Il team di Brackley ha deciso di montare una power unit ...

Formula 1 – Bottas spiazza tutti - l’annuncio alla vigilia del Gp di Abu Dhabi è clamoroso : “il mio matrimonio è finito” : Valtteri Bottas annuncia la fine del suo matrimonio: sui social le parole del finlandese sui motivi del divorzio da Emilia E’ tutto pronto ad Abu Dhabi per l’ultimo round della stagione 2019 di Formula 1. Domenica si correrà l’ultimo Gp dell’anno, durante il quale non mancherà sicuramente lo spettacolo. Giornata di importanti notizie… familiari: se Sebastian Vettel è costretto a saltare la conferenza stampa ...

Formula 1 - problemi per la Mercedes ad Abu Dhabi : penalità in arrivo per Valtteri Bottas : Il pilota finlandese dovrà scontare dieci posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi, il motivo è l’utilizzo della quarta power unit Il guasto accusato dalla sua power unit in Brasile obbligherà Valtteri Bottas ad utilizzare ad Abu Dhabi il quarto motore della stagione, incorrendo nella penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Lapresse Una scelta obbligata quella degli ingegneri della Mercedes, ...

Formula 1 – Valtteri Bottas non sa stare senza macchina : il pilota Mercedes correrà al Rally Circuit : Al termine della stagione di F1 Valtteri Bottas si dedicherà al Rally: il pilota Mercedes correrà al Rally Circuit in programma sul Circuito Paul Ricard Valtteri Bottas non sa proprio stare senza macchina. Al termine della stagione di Formula 1 che si concluderà il prossimo primo dicembre con la gara di Yas Marina, il pilota della Mercedes correrà al Rally Circuit in programma sul tracciato francese Paul Ricard dal 6 all’8 dicembre. ...

Formula 1 – Hamilton allunga su Bottas - Verstappen sale sul podio : la classifica piloti dopo il Gp del Brasile : Il pilota inglese viene penalizzato e guadagna solo sei punti, Verstappen vince e scavalca Leclerc al terzo posto Bisognava attendere la decisione dei Commissari di Gara per avere la classifica piloti definitiva dopo il Gran Premio del Brasile, considerando la penalità in arrivo per Lewis Hamilton. Una volta incassati i cinque secondi di penalità e, la retrocessione dal terzo al settimo posto del britannico, ecco che i calcoli possono ...

Formula 1 - Bottas fa il misterioso : “ho un piano per il prossimo anno - scoprirete presto cosa voglio fare” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gp del Brasile, soffermandosi anche sulla prossima stagione La vittoria di Austin ha restituito il sorriso a Valtteri Bottas, riuscito a blindare il secondo posto in classifica piloti senza però tenere aperta la questione iridata, con la vittoria del sesto titolo in carriera di Lewis Hamilton. photo4/Lapresse La mente del driver finlandese è già proiettata al prossimo ...