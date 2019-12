Fiorentina | fiducia a tempo per Montella dopo il ko con il Lecce | intanto si allunga

sportfair

(Di domenica 1 dicembre 2019) Rocco Commisso ha confermato laal proprio allenatoreuna notte di riflessione, ma saranno decisivi i prossimi risultati: l’alternativo è Gattuso Vincenzosalva ancora una volta la panchina, ma non avrà altri jolly da giocare. La pazienza di Rocco Commisso sta per esaurirsi, la sconfitta con ilal Franchi ha spinto il numero uno viola a compiere alcune riflessioni nella notte, decidendo però di continuare con l’Aeroplanino ancora per alcune partite. Spada/LaPresse Il discorso fatto ieri alla squadra negli spogliatoi è servito per scuotere un po’ l’ambiente, ma servirà tornare a vincere per ritrovare il sorriso e riscattare le ultime tre sconfitte consecutive., sullo sfondo sil’ombra di Gennaro Gattuso, è lui il profilo individuato da Commisso in caso di esonero di. Al momento però si prosegue con ...

