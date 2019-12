Esonero Grosso | addio del tecnico vicino Corini pronto a tornare

Esonero Grosso - impatto disastroso a Brescia : i tifosi rivogliono Corini : Esonero Grosso, impatto disastroso nelle prime tre partite sulla panchina del Brescia: i tifosi adesso rivogliono Corini Tre partite non sono bastate a Grosso per convincere sulla panchina del Brescia. Al contrario, tutt’al più. Con la severa sconfitta casalinga di ieri contro l’Atalanta, il ruolino delle Rondinelle negli ultimi 270′ di campionato si è fatto ulteriormente impietoso: zero punti, ma anche zero gol fatti e dieci ...

Esonero Grosso - il tecnico del Brescia rischia : la situazione dopo il ko contro l’Atalanta : Esonero Grosso – Altra pesante debacle in casa Brescia, la 14^ giornata del campionato ha visto nel primo anticipo il netto successo dell’Atalanta che vinto contro le Rondinelle con il netto risultati di 0-3, partita che non ha lasciato dubbi per l’andamento dell’incontro. Il match non è stato mai in discussione, il grande protagonista è stato Pasalic, il centrocampista autore di una doppietta, nel finale la rete di ...