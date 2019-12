Con la caduta di Conte elezioni in primavera

Emilio Fede brutta caduta - viso tumefatto e rischia di perdere un occhio - il Conduttore “farò causa penale Contro l’amministratore di Condominio” : Emilio Fede è stato due giorni ricoverato al San Raffaele per una bruttissima caduta: “Ho fatto una caduta nel mio condominio, a Milano2, che mi ha letteralmente massacrato”. Il famoso giornalista racconta l’accaduto: “La strada ha una pavimentazione pietrosa con spazi tra una pietra e l’altra. E io sono inciampato finendo in ospedale con danni notevoli alle gambe e al viso dove ho riportato ferite e tumefazioni, ...

Letizia Paternoster - il racConto della campionessa di ciclismo investita : “Un’auto mi ha agganciato al centro del cofano - mi ha trascinato avanti - poi ha inchiodato e sono caduta giù” : “Ero al centro della rotonda quando la macchina mi ha agganciato al centro del cofano. L’auto mi ha trascinato avanti, poi ha inchiodato e sono caduta giù. Il guidatore si è fermato, piangeva, ha ammesso le sue colpe. Poteva finire molto peggio. Se la macchina era di un altro tipo, ero finita sotto“. Così la campionessa di ciclismo Letizia Paternoster ricostruisce quei drammatici momenti che ha vissuto una settimana fa quando, ...

Uccisa a Capo Verde - italiano Confessa : L'ho presa a schiaffi ed è caduta : "Marilena L'ho colpita io. Ma non ho usato alcun corpo contundente o martello. L'ho spinta e L'ho presa a schiaffi, questo è vero, ma lei è caduta e ha sbattuto la testa. È morta così". Ha confessato Gianfranco Coppola, 48enne di origini romagnole, ex istruttore di kick boxing e buttafuori. L'uomo, in stato di arresto per l'omicidio di Marilena Corrò, ha ammesso alle forze dell'ordine di aver spinto la donna, ma senza l'intenzione di ...

Imprenditrice italiana uccisa a Capo Verde - Confessa il killer : “È caduta e ha sbattuto la testa” : Gianfranco Coppola, 48enne romagnolo ed ex body builder, avrebbe confessato l'omicidio di Marilena Corrò, l'Imprenditrice 52enne del b&b “A Paz” nell’isola di Boa Vista a Capo Verde trovata cadavere all'interno di un serbatoio usato per la raccolta dell'acqua. L'ammissione dell'uomo è arrivata dopo il fermo del suo complice: "Le ho dato un colpo, lei è caduta e ha sbattuto la testa". Il movente sarebbe di natura economica.Continua a leggere

Martina - caduta dal balCone per sfuggire allo stupro : possibile pena sContata per i colpevoli : In appello prescritta l’accusa di "morte in conseguenza di altro reato". Il processo a carico di Luca Vanneschi e Alessandro...

Martina Rossi - caduta dal balCone per sfuggire allo stupro : prescritta l’accusa più grave - possibile pena sContata per i colpevoli : La Corte d'Appello dichiara estinto il reato di «morte come conseguenza di altro reato» Il processo a carico di Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, condannati per la morte della studentessa Martina Rossi a Palma di Maiorca, rinviato al 2020

Eva Henger Contro la figlia Mercedesz sei caduta in basso : Mercedesz Henger aveva rivelato al “Live non è la D’Urso” che Riccardo Schicchi, l’uomo che con Eva Henger l’aveva cresciuta, non era il suo padre biologico. Una decisione che non è andata giù alla mamma, che su “Instagram” ha deciso di sfogarsi così: «Mi dissocio totalmente da ciò che è successo ieri, l’ho trovato di un cattivo gusto enorme. Riccardo è stato un padre esemplare, ha dato la sua vita ai figli. Riccardo voleva che non si parlasse ...

Eva Henger Contro la figlia Mercedesz sei caduta in basso : Mercedesz Henger aveva rivelato al “Live non è la D’Urso” che Riccardo Schicchi, l’uomo che con Eva Henger l’aveva cresciuta, non era il suo padre biologico. Una decisione che non è andata giù alla mamma, che su “Instagram” ha deciso di sfogarsi così: «Mi dissocio totalmente da ciò che è successo ieri, l’ho trovato di un cattivo gusto enorme. Riccardo è stato un padre esemplare, ha dato la sua vita ai figli. ...

Eva Henger - furia Contro la figlia Mercedesz : «Ha tradito l'ultima volontà di Riccardo - è caduta troppo in basso» : Eva Henger e la figlia Mercedesz sempre più ai ferri corti. Non bastavano le reciproche accuse tra madre e figlia legate alla figura di Lucas Peracchi, ora a creare una frattura sempre...

Eva Henger - furia Contro la figlia Mercedesz : «Ha tradito l'ultima volontà di Riccardo - è caduta troppo in basso» : Eva Henger e la figlia Mercedesz sempre più ai ferri corti. Non bastavano le reciproche accuse tra madre e figlia legate alla figura di Lucas Peracchi, ora a creare una frattura sempre...

Eva Henger Contro la figlia : ‘Mercedesz sei caduta in basso - Riccardo è morto una seConda volta’ : Lunedì 25 novembre in onda a Live non è la d’Urso è andata in onda l’intervista a Mercedesz Henger in cui rivela che Riccardo Schicchi, marito della madre scomparso nel 2012, non è il suo padre biologico. Dichiarazione choc che la giovane giustifica dicendo che ha voluto dirlo lei prima che uscisse suoi giornali visto che un giornalista l’avrebbe chiamata per chiederle conferma (qui il video). A poche ore di distanza però ...

Ariana Grande cade sul palco e ride di se stessa (video) : “La prima caduta in 87 Concerti - doveva succedere” : Ariana Grande cade sul palco. E non è certo la prima volta. La popstar di Thank U Next è abituata agli scivoloni in concerto, il suo pubblico pure. Stavolta è caduta sul palco del suo show a Tampa, in Florida, domenica 24 novembre, e la reazione è stata esilarante. In un video del momento della caduta catturato da un fan e condiviso su Twitter, la popstar appare su un tavolo mentre indossa stivali sopra il ginocchio con un importante tacco a ...

BerlusConi dopo la caduta a Zagabria “sta bene” : “Lo dimettono domani - è già al lavoro” : Arrivano rassicurazioni sulle condizioni di Silvio Berlusconi, dopo la sua caduta a Zagabria e la contusione con ematoma. Oggi sono andati a trovarlo alla casa di cura La Madonnina di Milano i figli e la senatrice forzista Licia Ronzulli, che assicura: "Il presidente Berlusconi esce domani. Sta bene, legge e continua a lavorare".Continua a leggere

“Sono caduta dalle scale” Giornata Internazionale Contro le violenze alle donne : L'Aquila - Marta è bella ma non sa di esserlo, sta scomparendo, invisibile persino ai suoi occhi, smantellata da un uomo che la svilisce e la offende quotidianamente. Deposita parole davanti alle donne che la ascoltano, carta abrasiva di un sottoprodotto culturale che crea sempre più vittime. Sulle sue spalle c’è la storia collettiva di tante mogli umiliate dal bisturi di parole maschili o vessate da forza fisica. Marta ...