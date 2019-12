Calcio | Fabio Cannavaro in trionfo | l’ex Campione del Mondo ha vinto lo scudetto in Cina

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019)ha conquistato loinalla guida del Guangzhou Evergrande. Ildel2006, anno in cui vinse anche il Pallone d’Oro da capitano della nostra Nazionale, ha festeggiato il titolo al termine dell’incontro dominato contro lo Shanghai Shenhua (agevole 3-0). Si tratta di una vera e propria rivincita per l’ex difensore che era stato messo in discussione dopo il pareggio interno contro l’Henan Jianye a tre giornate dal termine del campionato. Il club aveva annunciato Zheng Zhi come sostituto temporaneo in panchina ma poi è arrivato il passo indietro della società dopo che il 46enne aveva consegnato un rapporto scritto al proprietario Xu Jiayin che aveva elogiato la diligenza e il buon lavoro del tecnico criticandolo però per la scarsa capacità di correggere gli errori.non si è fatto intimorire, ha infilato tre vittorie ...

