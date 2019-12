Armi da guerra e droga nell' autolavaggio | padre e figlio in manette

ilgiornale

(Di domenica 1 dicembre 2019) Salvatore Di Stefano L'indagine della polizia è partita grazie alle segnalazioni di numerosi cittadini, che avevano notato un viavai sospetto a qualunque ora, anche quando l'era chiuso All'apparenza era uncome tutti gli altri, regolarmente in funzione per chiunque volesse usufruirne. In realtà i suoi gestori,di rispettivamente 57 e 29 anni, se ne servivano per nascondere una ben più proficua attività, tenendo ben occultate in una roulotte sita sulla stessa area dell'vari tipi di droghe edcatalogate come da. La vicenda, accaduta a Sassuolo, è stata riportata dal quotidiano locale Sassuolo 2000. Gli uomini delle forze dell'ordine sono arrivati agrazie alle ripetute segnalazioni di cittadini dallo spiccato senso civico, che hanno notato un viavai continuo e quantomeno sospetto nei pressi ...

